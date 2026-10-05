Đà Nẵng triển khai các mục tiêu '5 không', '3 có', '4 an'

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 510/KH-UBND thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê”, “Không có ma túy”, “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 – 2030.

Đối với mục tiêu phòng ngừa trẻ em phạm tội, băng nhóm bảo kê, “tín dụng đen” và đòi nợ thuê, thành phố phấn đấu hằng năm kéo giảm từ 5–10% số vụ phạm pháp hình sự do trẻ em thực hiện; đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Thành phố yêu cầu không để phát sinh các tụ điểm, đường dây “tín dụng đen” hoạt động công khai tại khu dân cư, khu công nghiệp, trường học; tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ, cho vay có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật.

Theo Kế hoạch, năm 2026 Đà Nẵng phấn đấu có ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy và đến năm 2030 đạt 100%. Căn cứ tình hình thực tế, thành phố có thể đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành mục tiêu này.

Song song đó, các địa phương tiếp tục quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai; tập trung đấu tranh với các đường dây, điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.

Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong ảnh: Diễn tập PCCC

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, Đà Nẵng đặt mục tiêu hằng năm kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, phòng ngừa các hành vi vi phạm trên không gian mạng và tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng.

Các mô hình tự quản, camera an ninh, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được duy trì, nhân rộng tại khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và phát hiện vi phạm từ cơ sở.

Đối với an toàn giao thông, hằng năm thành phố phấn đấu kéo giảm từ 5–10% tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; đồng thời tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, đi ngược chiều.

Đồng thời tiếp tục rà soát các điểm đen, bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; tăng cường ứng dụng camera giám sát, phạt nguội tại các khu vực trọng điểm.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai phù hợp trong giai đoạn 2026–2030.