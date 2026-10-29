Đà Nẵng triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố Quyết định số 4625/QĐ-UBND (ngày 9/10/2026) về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành làm thành viên.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2026 - 2027, thành phố có 1.523 nhà ở cần hỗ trợ đối với người có công và thân nhân liệt sĩ.

Riêng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương đã hoàn thành 101/127 nhà và cam kết phấn đấu đưa toàn bộ 127 nhà vào sử dụng trước ngày 10/12/2026.

Về thực hiện giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 13.700 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN.

Đồng thời, thành phố đang rà soát, xác định nhu cầu cải tạo công trình ghi công liệt sĩ và triển khai nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, địa phương và yêu cầu tiếp tục nêu cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ.

Sở Nội vụ được giao khẩn trương tham mưu mức chi thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để trình HĐND thành phố thông qua, làm cơ sở thực hiện cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Sở Nội vụ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công; phối hợp Sở Tài chính phân bổ vốn cho UBND các xã, phường, đặc khu để cải tạo công trình ghi công.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước tháng 7/2027 và kịp thời báo cáo tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.