Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành xây dựng

Tại Công văn 9388/UBND-SXD, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, chủ động nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn ảnh hưởng đến tăng trưởng để có giải pháp xử lý kịp thời. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, đề xuất UBND thành phố giải quyết.

Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các chủ đầu tư, ban quản lý được yêu cầu tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thi công thực tế, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Những dự án đã đầy đủ điều kiện cần sớm khởi công, các dự án đang triển khai cần đẩy nhanh tiến độ và sớm hình thành khối lượng xây dựng.

Đồng thời rà soát các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, phân loại nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền xử lý; có giải pháp phù hợp để khơi thông nguồn lực, sớm đưa các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai trở lại.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá khả năng tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm 2026 đối với các lĩnh vực xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; xác định rõ các dự án, công trình, hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng tạo giá trị tăng thêm lớn để tập trung thúc đẩy.

Đối với lĩnh vực vận tải và kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng chủ động theo dõi, dự báo nhu cầu vận tải những tháng cuối năm để có phương án tổ chức vận tải phù hợp. Khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện có; tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải và các đầu mối giao thông, cảng biển, cảng hàng không, ga đường sắt, cảng thủy nội địa, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi, góp phần nâng cao năng lực và sản lượng vận tải.

Rà soát, kịp thời xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của doanh nghiệp vận tải. Theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và chi phí đầu vào của hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải theo quy định.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính và các thủ tục có liên quan, nhất là đối với các dự án có khả năng hoàn thành thủ tục, khởi công, đưa sản phẩm ra thị trường hoặc hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; qua đó thúc đẩy nguồn cung phù hợp, tạo thêm động lực cho hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản và các ngành có liên quan.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả và giao dịch trên địa bàn; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.