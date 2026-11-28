Tỷ lệ che phủ rừng của TP. Đà Nẵng hiện đạt 58,25%, góp phần duy trì hệ sinh thái và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Với khoảng 745.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó hơn 503.000ha rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội khai thác thêm giá trị từ tài nguyên rừng thông qua dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon.

Đây không chỉ là hướng đi nhằm tạo nguồn thu mới cho ngành lâm nghiệp mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Sáng 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo phổ biến, hướng dẫn quy định pháp luật về phát triển và quản lý tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn thành phố. Hội thảo tập trung làm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình xây dựng dự án, thẩm quyền thẩm định, chuẩn bị dữ liệu và phương án phân chia lợi ích.

Các đại biểu tham dự hội thảo, trao đổi và cập nhật những quy định pháp luật liên quan đến phát triển, quản lý tín chỉ các-bon rừng tại TP. Đà Nẵng. (Ảnh: PT)

Theo ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, thành phố lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, bài bản, không chạy theo số lượng dự án hay kỳ vọng nguồn thu trước mắt. Các yếu tố về tính pháp lý, chi phí thực hiện và rủi ro cần được tính toán kỹ ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Từ tháng 8/2026, UBND thành phố đã ban hành Đề án phát triển và quản lý tín chỉ các-bon rừng. Mục tiêu đến năm 2030 là có từ 1-3 dự án được phê duyệt, trong đó ít nhất một dự án đủ điều kiện đăng ký, tham gia giao dịch trên thị trường các-bon trong nước và ký tối thiểu một hợp đồng mua bán tín chỉ.

Đến năm 2035, thành phố định hướng vận hành ổn định hệ thống quản lý các-bon rừng, kết nối nguồn cung tín chỉ với thị trường trong nước và từng bước chuẩn bị điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống dữ liệu rừng đủ tin cậy. Các thông tin về hiện trạng, diễn biến rừng, trữ lượng các-bon, khả năng hấp thụ và kết quả giảm phát thải cần được cập nhật, tích hợp để phục vụ quá trình lập hồ sơ, theo dõi, báo cáo và thẩm định dự án.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tập huấn chuyên sâu về kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) cho toàn bộ cán bộ quản lý nhà nước về lâm nghiệp và các-bon rừng; đồng thời hướng dẫn ít nhất 70% chủ rừng có diện tích đủ điều kiện tham gia.

Một trong những điều kiện quan trọng để phát triển thị trường các-bon rừng là khung pháp lý và phương thức xác định giá trị dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon.

Theo thông tin tại hội thảo, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng đã có hiệu lực. Cùng với đó, Thông tư số 31/2026/TT-BNNMT quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng và xác định mức chi trả dịch vụ này.

Các quy định trên tạo cơ sở để địa phương xây dựng dự án, tổ chức chi trả dịch vụ và huy động thêm nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Theo ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trước khi sáp nhập, Quảng Nam đã triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nhóm hộ với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đồng thời chủ động xây dựng đề án quản lý tín chỉ các-bon rừng. Những kinh nghiệm này cùng lợi thế diện tích rừng tự nhiên lớn sau sáp nhập là nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, phát triển dịch vụ các-bon rừng.

Thực tiễn tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng cho thấy tiềm năng tài chính từ hoạt động giảm phát thải. Việc chuyển nhượng bổ sung lượng giảm phát thải tương đương 1 triệu tấn CO₂ cho Ngân hàng Thế giới đã mang về 5 triệu USD, nâng tổng số tiền thu được lên 56,5 triệu USD cho 11,3 triệu tấn CO₂ tương đương, với đơn giá 5 USD/tấn.

Kết quả này cho thấy dịch vụ các-bon rừng có thể trở thành nguồn lực bổ sung cho công tác bảo vệ rừng nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, phương pháp đo đạc và xác minh.

Tuy nhiên, việc xây dựng dự án không đơn thuần là xác định diện tích rừng và khả năng hấp thụ các-bon. Địa phương cần nắm rõ Bộ tiêu chí các-bon rừng Việt Nam, quy định về đăng ký, thẩm định, cấp tín chỉ. Với những dự án hướng đến thị trường quốc tế, các tiêu chuẩn tương ứng cũng cần được xem xét ngay từ khâu thiết kế.

Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật và pháp lý, cơ chế chia sẻ lợi ích được xem là yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của các dự án các-bon rừng.

Theo ông Phạm Hồng Lượng, ngay từ khi thiết kế dự án, địa phương cần tính đến các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, xã hội, xây dựng cơ chế phân chia lợi ích công bằng và phương án hỗ trợ sinh kế. Khi người dân sống gắn bó với rừng có thu nhập ổn định và được hưởng lợi từ công sức bảo vệ rừng, họ sẽ có thêm động lực duy trì hoạt động này lâu dài.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư sinh sống dựa vào tài nguyên rừng. Việc tham gia dự án cần gắn với quyền lợi thực tế của người dân, tránh để nguồn thu từ tín chỉ các-bon chỉ tập trung ở một số chủ thể mà chưa tạo ra tác động rõ rệt đối với cộng đồng trực tiếp bảo vệ rừng.

Đại diện các cơ quan chuyên môn cũng lưu ý, hiệu quả dự án cần được đánh giá đồng thời qua kết quả giảm phát thải, chất lượng rừng và lợi ích cộng đồng nhận được. Công tác quản lý phải bảo đảm tính minh bạch, khả năng kiểm chứng và duy trì lâu dài.

Tại Đà Nẵng, phát triển tín chỉ các-bon rừng vì vậy được xác định là giải pháp gia tăng nguồn lực, không thay thế mục tiêu bảo tồn và phát triển rừng. Việc khai thác giá trị kinh tế từ rừng phải đi đôi với bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì chức năng sinh thái và cải thiện đời sống người dân.

Với nền tảng tài nguyên rừng cùng những bước chuẩn bị về thể chế, dữ liệu và nhân lực, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng điều kiện tham gia thị trường các-bon. Kết quả của hướng đi này sẽ không chỉ được đo bằng số lượng tín chỉ giao dịch mà còn ở khả năng tạo nguồn tài chính lâu dài cho bảo vệ rừng và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.