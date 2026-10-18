Đà Nẵng: Triển khai bộ tiêu chí du lịch xanh tại các điểm đến

Không gian xanh tại An Villa (phường Hội An Đông). Ảnh: XUÂN DŨNG

Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay gồm 219 tiêu chí, được phân thành 9 nhóm nội dung với 3 cấp độ thực hành. Hướng đến nhiều loại hình và quy mô cơ sở lưu trú khác nhau, bộ tiêu chí tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp với khả năng và mức độ sẵn sàng.

Các tiêu chí tập trung vào những giải pháp trọng tâm: tiết kiệm điện, nước, giảm phát thải carbon, quản lý nước thải, hạn chế rác thải, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, ưu tiên nhà cung cấp địa phương, tái sử dụng khăn và ga giường, giảm lãng phí thực phẩm, phát triển cây trồng bản địa, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn liền với văn hóa địa phương.

Lan tỏa lối sống xanh từ điểm đến

Tại cơ sở An Villa (phường Hội An Đông), việc thực hành du lịch xanh được bắt đầu từ khâu mua sắm và sử dụng nguyên liệu. Nhà hàng ưu tiên sử dụng thực phẩm địa phương, đồng thời dùng lá chuối thay màng bọc khi phù hợp.

Thức ăn thừa được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi; rau và lá cây trong vườn được ủ làm phân bón, còn vỏ trái cây chứa tinh dầu được chế biến thành dung dịch tẩy rửa. Các loại giấy, bìa carton, vỏ lon và ni-lông đều được phân loại, làm sạch để tái sử dụng hoặc gửi cho lực lượng thu gom tái chế.

An Villa tận dụng vỏ trái cây có tinh dầu để làm dung dịch tẩy rửa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Không gian lưu trú theo hướng xanh hóa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Du khách được khuyến khích tắt điện trong phòng khi không sử dụng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Không gian lưu trú theo hướng xanh hóa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trong quá trình phục vụ khách lưu trú, An Villa không cung cấp các vật dụng dùng một lần, thay vào đó áp dụng các giải pháp giảm thiểu bao bì như đựng viên đánh răng trong lọ thủy tinh.

Cơ sở cũng hạn chế sử dụng hóa chất diệt côn trùng, ưu tiên các giải pháp tự nhiên như trang bị màn, tự pha dung dịch xịt muỗi và sử dụng tinh dầu. Một số sản phẩm như nước giặt, sữa tắm được mua theo dạng tiếp thêm để tái sử dụng chai cũ, giúp giảm thiểu lượng bao bì thải bỏ.

Tại khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá (phường Hải Vân), với định hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, đơn vị này đã và đang từng bước cụ thể hóa các tiêu chí du lịch xanh ngay tại cơ sở.

Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc điều hành Leaf Village & Farm - Làng Lá cho biết: “Khi tham gia tập huấn về Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay và rà soát tại cơ sở, chúng tôi nhận thấy đơn vị khai nhiều hoạt động liên quan đến các tiêu chí này ở mức trên cơ bản. Cụ thể như phân loại rác, làm việc với nhà cung cấp để lựa chọn sản phẩm có tiêu chí rõ ràng về an toàn thực phẩm, hạn chế đồ nhựa và giảm thiểu phát thải”.

Du khách hòa vào không gian xanh tại khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá. Ảnh: Khu du lịch cung cấp

Khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá tổ chức cho du khách trồng cây kết hợp tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Khu du lịch cung cấp

Bên cạnh đó, du khách đến đây được khuyến khích không mang thức ăn, nước uống từ bên ngoài và chủ động đem theo các vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng… nhằm hạn chế tối đa rác thải nhựa và phát thải ra môi trường.

Khu du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động cho nhân viên như: trồng cây, tổng vệ sinh, phân loại rác, cùng các cuộc thi về lối sống xanh và bảo vệ môi trường.

Đây cũng là điểm triển khai mô hình Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải rắn do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên cùng các đối tác thực hiện.

Theo ông Xuân, thời gian đến đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật các tiêu chí mới nhằm hoàn thiện mục tiêu trở thành điểm đến xanh tiêu biểu.

[VIDEO] - Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch triển khai Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay:

Đà Nẵng hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú du lịch với trên 67.735 phòng. Việc triển khai Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, từng bước chuyển đổi theo hướng bền vững.

Định kỳ 6 tháng một lần, các cơ sở sẽ gửi báo cáo kết quả thực hành về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng để tổng hợp, theo dõi, chia sẻ mô hình hiệu quả, đồng thời tiếp tục hướng dẫn và hoàn thiện quá trình thực hiện.

Xây dựng lộ trình bền vững

Bà Nguyễn Thanh Tâm, chủ đầu tư An Villa (phường Hội An Đông) nói: “Mọi người vốn quen thuộc với một Đà Nẵng hiện đại; nếu có thêm những giá trị xanh, sạch, hình ảnh ấy sẽ càng được nâng tầm. Trong xu hướng thế giới ngày càng quan tâm đến phát triển bền vững và giảm phát thải carbon, Đà Nẵng sẽ càng khẳng định được sức hấp dẫn của một thành phố đáng sống”.

Theo bà Tâm, để duy trì các mô hình xanh, điều cốt lõi là giúp nhân viên hiểu rõ giá trị của việc thực hành xanh và tự giác thực hiện, thay vì xem đó là quy định áp đặt.

Ban đầu, một số người còn e ngại việc phân loại rác hay giữ lại chai lọ để tái sử dụng vì tốn công sức. Tuy nhiên, khi đã hiểu rõ ý nghĩa của từng việc làm, họ dần hình thành thói quen và chủ động thực hiện.

Ở góc độ khác, ông Bùi Văn Xuân cho rằng việc triển khai các tiêu chí vẫn gặp những thách thức trong việc thay đổi nhận thức của nhân viên và du khách, áp lực về chi phí.

“Nếu sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như ly giấy hay túi giấy, chi phí vận hành sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại, nếu chỉ thuê bộ phận gom rác thông thường mà không phân loại, chi phí đầu tư ban đầu sẽ thấp hơn. Do đó, khó khăn lớn nhất vẫn là chi phí vận hành gia tăng”, ông Xuân chia sẻ.

Các điểm du lịch nỗ lực xanh hóa không gian, triển khai các tiêu chí lưu trú du lịch xanh tại Đà Nẵng. Ảnh: Khu du lịch cung cấp

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, bộ tiêu chí hướng đến việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động thực tế tại từng cơ sở lưu trú, góp phần bảo vệ môi trường và nâng tầm trải nghiệm của du khách.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hành, xây dựng cẩm nang, infographic, video và giới thiệu các mô hình phù hợp.

Việc triển khai Da Nang Green Stay tạo nền tảng để thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, xây dựng các bộ tiêu chí xanh cho những lĩnh vực du lịch khác; từng bước hình thành hệ thống tiêu chí đồng bộ; hướng đến xây dựng điểm đến xanh, chất lượng và phát triển bền vững”. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

Liên quan giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, TS. Hoàng Ngọc Tường Vân, Điều phối viên Quan hệ hợp tác vì Đại dương tại miền Trung Việt Nam thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), đề xuất mô hình thực hành “6T”, gồm: Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế - Thay thế - Thu gom.

Theo đó, bản thân các cơ sở lưu trú cần chủ động thay đổi ngay tại điểm cung cấp dịch vụ: hạn chế đồ nhựa dùng một lần; mua sản phẩm đóng gói dung tích lớn; tái sử dụng chai, cốc và vật dụng cho mục đích phù hợp; đồng thời bố trí thùng rác và hướng dẫn phân loại rõ ràng.

Ngành du lịch có thể dẫn dắt du khách bằng trải nghiệm xanh. Trong đó, cần xây dựng lộ trình giảm nhựa dần, tiến tới hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần có phương án thay thế phù hợp; gắn tiêu chí giảm nhựa với tiêu chí du lịch xanh, mua sắm và truyền thông điểm đến”. TS. Hoàng Ngọc Tường Vân, Điều phối viên Quan hệ hợp tác vì Đại dương tại miền Trung Việt Nam (WWF-Việt Nam)

Theo bà Vân, các điểm du lịch có thể phát triển mạng lưới refill (chiết nạp), phân loại và thu gom phù hợp; triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ; đồng thời chia sẻ danh mục nhà cung cấp cùng các giải pháp đã qua kiểm chứng.

Đối với doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, quá trình chuyển đổi nên bắt đầu từ các dòng nhựa dễ kiểm soát; ưu tiên từ chối, tiết giảm và tái sử dụng đồ nhựa, chỉ thay thế khi cần thiết và có sự đánh giá toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đồng thời, cần thực hiện đo lường, báo cáo để so sánh, chứng minh hiệu quả trước và sau khi triển khai các giải pháp giảm thiểu nhựa.