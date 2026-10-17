Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Sáng 17/10, Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ phát động mô hình "Bản đồ xanh" năm 2026, đồng thời, các đơn vị Đoàn xã, phường cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, xóa các điểm đen môi trường trên địa bàn. Ảnh: Giang Thanh

Từ sáng sớm, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã có mặt ở khu vực Công viên Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) để tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường. Được biết, trên các tuyến đường xung quanh khu vực này có những "điểm nóng" về rác thải chưa được xử lý, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường cũng như đời sống của người dân.

Theo anh Ông Văn Tùng - Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, lực lượng tình nguyện viên cũng như các chiến sĩ của Trường Quân sự Quân khu 5 triển khai dọn vệ sinh dọc các tuyến đường, dọn dẹp cây dại, rác thải xà bần do người dân tập kết tại các khu vực đặt thùng rác.

"Sau đợt ra quân này, Đoàn phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp tục theo dõi, dọn dẹp, không để tái phát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa điểm này", anh Tùng nói.

Được biết, mô hình hướng đến việc khảo sát, xác định và xử lý các địa điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác không đúng quy định, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh việc dọn dẹp vệ sinh, Thành Đoàn sẽ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu trực quan về các điểm ô nhiễm môi trường, từng bước hình thành “Bản đồ xanh﻿ TP. Đà Nẵng”, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá và duy trì kết quả bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Theo kế hoạch, các Đoàn xã, phường, đặc khu lựa chọn tối thiểu 2 địa điểm để triển khai mô hình. Lực lượng tình nguyện viên tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm và ghi nhận, số hóa hiện trạng trước khi ra quân.

Sau đó, các đơn vị tổ chức ra quân làm sạch, ghi nhận kết quả sau ra quân, đồng thời, lắp đặt bảng tuyên truyền và duy trì kiểm tra, xử lý tình trạng tái diễn.

Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và kết quả thực hiện của các đơn vị để xây dựng, cập nhật "Bản đồ xanh". Việc duy trì, kiểm tra các địa điểm sau ra quân được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng tái ô nhiễm môi trường.

Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng thùng rác cho 15 hộ dân khó khăn trên địa bàn phường, khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mô hình phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, không xả rác, không tập kết rác thải sai quy định.

"Với phương châm “Mỗi xã, phường, đặc khu 2 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Bản đồ xanh” hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cộng đồng trong bảo vệ môi trường﻿ trên địa bàn", anh Hùng nói.