Đà Nẵng triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy nguồn lực kiều bào

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Thành phố đẩy mạnh đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của kiều bào và lồng ghép công tác này vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công về đầu tư, khoa học công nghệ. Đà Nẵng sẽ nghiên cứu cơ chế thu hút chuyên gia, doanh nhân, trí thức kiều bào đóng góp lâu dài hoặc từ xa, đồng thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

Thứ ba, xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết, hướng về quê hương. Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ bảo hộ công dân, đa dạng hóa các hoạt động về nguồn, xúc tiến đầu tư và kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực.

Thứ tư, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là thu hút nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn như đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; phát huy vai trò cầu nối của doanh nhân kiều bào trong chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng.

Thứ năm, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào thông qua ứng dụng công nghệ số, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tình nguyện; phát huy vai trò “đại sứ văn hóa”, “đại sứ hữu nghị” của kiều bào.

Thứ sáu, phát huy vai trò chủ thể của kiều bào trong thông tin, tuyên truyền. Thành phố cung cấp thông tin đa ngôn ngữ trên nền tảng số, khuyến khích kiều bào quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và đấu tranh phản bác thông tin sai lệch.

Thứ bảy, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ chuyên nghiệp, bố trí nguồn lực hợp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Để thực hiện đồng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền. Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực triển khai.