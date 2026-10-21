Đà Nẵng triển khai 3 nhóm giải pháp chống ngập đô thị trước mùa mưa bão

Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, quy mô gồm 2 đoạn với tổng chiều dài khoảng 1.475m. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Để phòng, chống ngập lụt đô thị trước khi vào mùa mưa bão năm 2026, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Lê Thành Hưng cho biết, thành phố đang đồng thời thực hiện ba nhóm giải pháp: xử lý ngay các điểm ngập cấp bách; đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch và từng bước chuyển từ tư duy “thoát nước” sang quản lý tổng hợp rủi ro ngập đô thị.

Trước mắt, trong mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng thành phố đã xác định phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; vận hành linh hoạt; phản ứng nhanh; xử lý ngay từng điểm nghẽn, với mục tiêu cao nhất là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Thời gian qua, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan tập trung triển khai 12 dự án thoát nước, chống ngập trọng điểm. Trong đó, một số dự án đã hoàn thành là: dự án xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng; dự án Nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm giai đoạn 2; dự án Tuyến cống từ kênh Phú Lộc ra đường Nguyễn Tất Thành.

Các dự án đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong các đợt mưa vừa qua, giải quyết một số điểm ngập kéo dài nhiều năm, nhất là khu vực Nguyễn Văn Linh, hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, nút Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám, Trần Xuân Lê, Lê Tấn Trung và các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, còn một số dự án trọng điểm đang triển khai, tập trung hoàn thành trước mùa mưa năm 2027 như: tuyến cống số 2 Khe Cạn; tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương (khu vực Bàn Thạch, Tam Kỳ); nâng cấp trạm bơm Thuận Phước và Đảo Xanh; cầu đường Nguyễn Nhàn qua kênh Phong Bắc; Tuyến cống từ hồ Xuân Hòa A ra Vịnh Đà Nẵng; Tuyến thoát nước đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh ra sông Cu Đê...

Đối với từng dự án, ngành xây dựng yêu cầu phải xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan phối hợp; tập trung xử lý ngay các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công. Mục tiêu đưa các dự án đang triển khai phát huy hiệu quả sớm nhất, đặc biệt trước mùa mưa năm 2027.

Ngoài ra, tại khu vực đô thị phía Nam thành phố, ngành xây dựng tập trung triển khai dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu phía Nam với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng; đồng thời, nghiên cứu, triển khai các giải pháp nạo vét sông Trường Giang, khơi thông sông Bàn Thạch, hồ Sông Đầm, từng bước hình thành hành lang tiêu thoát lũ bền vững cho Tam Kỳ, Hội An và khu vực lân cận.

Kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, được khắc phục khẩn cấp. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Về nguyên nhân của tình trạng ngập úng cục bộ đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng, hệ thống thoát nước vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đối với khu vực đô thị trung tâm Đà Nẵng, nhiều tuyến cống được đầu tư qua nhiều thời kỳ, cao độ thấp, khẩu độ hạn chế và chịu tác động đồng thời của mưa lớn, triều cường và mực nước sông, biển.

Hệ thống hiện hữu cơ bản đáp ứng các trận mưa khoảng 50-60mm/giờ tại khu vực đô thị cũ và khoảng 70mm/giờ tại một số khu đô thị mới. Khi xuất hiện mưa cực đoan vượt các ngưỡng này, nguy cơ ngập cục bộ là rất lớn.

Đối với khu vực phía Nam, đặc biệt Tam Kỳ và Hội An, đặc điểm địa hình thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các sông lớn, trong khi hệ thống tiêu thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ nên nguy cơ ngập lụt còn cao. Một số dự án chống ngập cấp bách mặc dù đã bố trí nguồn vốn nhưng chậm do vướng mặt bằng, như: khu vực Huyền Quang và trục I Tây Bắc…/.