Đà Nẵng tri ân hơn 400 nguyên cán bộ quản lý giáo dục sau sáp nhập

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (bên phải) trao biểu trưng tri ân các thầy giáo, cô giáo nguyên là cán bộ quản lý giáo dục sau sắp xếp, sáp nhập trường học.

Dự buổi gặp mặt có Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đại diện các phòng chuyên môn, các hiệu trưởng đương nhiệm cùng hơn 400 nhà giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường có cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập, toàn thành phố hiện còn 165 trường có cấp Tiểu học, giảm đáng kể so với gần 400 trường trước đây.

Quá trình tái cơ cấu bộ máy dẫn đến những thay đổi về vị trí công tác của đội ngũ cán bộ quản lý: nhiều thầy cô từng là hiệu trưởng chuyển sang làm phó hiệu trưởng hoặc giáo viên; một số phó hiệu trưởng trở lại đứng lớp trực tiếp.

Tại buổi gặp mặt, những chia sẻ chân thành qua đoạn phóng sự về quá trình chuyển từ quản lý sang chuyên môn đã mang lại nhiều cảm xúc; qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu đổi mới của ngành.

Buổi gặp mặt là dịp tri ân, ghi nhận những đóng góp của hơn 400 nhà giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường có cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Bích Thuận bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ sâu sắc với tâm tư của các thầy cô trước những thay đổi về bộ máy và vị trí công tác.

Dù đã có hơn 20 năm làm quản lý hay mới đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn, các thầy cô đều nỗ lực, tận tâm cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường, để lại những dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp và các thế hệ học sinh.

Thay mặt ngành giáo dục thành phố, Giám đốc Sở GD-ĐT gửi lời tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các thầy cô. Đồng thời mong muốn dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi nhà giáo vẫn giữ vững nhiệt huyết, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm; từ đó phát huy kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố.

Đối với hiệu trưởng các trường sau sáp nhập, lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động lắng nghe, trân trọng kinh nghiệm của các nguyên cán bộ quản lý đang cùng công tác.

Việc phân công nhiệm vụ cần bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường để mỗi nhà giáo phát huy tối đa chuyên môn; đồng thời xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tôn trọng và cởi mở, giúp đội ngũ yên tâm cống hiến vì mục tiêu phát triển chung.

Dịp này, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã trao biểu trưng tri ân, ghi nhận những cống hiến của các thầy cô đối với sự nghiệp giáo dục thành phố. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường cống hiến mà còn tôn vinh những giá trị, kinh nghiệm được các thế hệ nhà giáo vun đắp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó trong toàn ngành.