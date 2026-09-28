Đà Nẵng: Trao nhà Chữ thập đỏ thi đua '80 ngày hành động vì cộng đồng'

Trao tặng kinh phí xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Tín. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo đó, 2 công trình được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Tín (tổ dân phố An Ngãi Tây 1) và Nguyễn Luận (tổ dân phố Tùng Sơn) với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Ông Tín (1975) thuộc diện hộ nghèo, đau ốm đã mất sức lao động. Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nặng, hư hỏng nhiều hạng mục. Ông Luận (1969) là thương binh hạng 2/4, gia đình mong muốn được sửa lại ngôi nhà, thay mới mái ngói, tôn hiên nhà, ống xử lý nước và một số hạng mục.

Trước các hoàn cảnh đó, phường Hòa Khánh cùng sự hỗ trợ của ông Trần Đình Nam (Ủy viên Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố) và nhiều đơn vị đã triển khai xây mới, sửa chữa 2 ngôi nhà.

Sau hơn 2 tháng triển khai, hai ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình. Đây cũng là một trong những hoạt động của các đơn vị nhằm hưởng ứng đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngôi nhà của ông Tín được xây mới khang trang. (Ảnh: THANH TÂM)

Đợt thi đua được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai từ ngày 5/9-23/11.

Trong 80 ngày, các cấp Hội phấn đấu thực hiện những công trình, phần việc nhân đạo thiết thực: hỗ trợ nhà ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, tập huấn kỹ năng và đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các chỉ tiêu cụ thể cũng được đề ra như: Xây mới, sửa chữa 8 nhà Chữ thập đỏ; 8 đợt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 800 người khó khăn; trao tặng 4 hệ thống, thiết bị lọc nước hoặc công trình nước sạch; 20 lớp tập huấn năng lực, phòng, chống thiên tai, sơ cấp cứu; 8.000 suất quà hoặc suất ăn nhân ái; tôn vinh 10 gương mặt nhân ái…

Mỗi phần việc được bắt đầu từ nhu cầu thực tế, có người hưởng lợi cụ thể và hướng tới giá trị được duy trì sau đợt thi đua.