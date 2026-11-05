Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, có 75 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm 1 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm, 15 Huy hiệu 45 năm, 32 Huy hiệu 40 năm, 15 Huy hiệu 35 năm và 11 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thay mặt các đảng viên được vinh danh, đồng chí Mai Đức Lộc, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm tự hào, biết ơn và khẳng định tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng địa phương.

Tại phường Sơn Trà, 52 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phẩm chất cách mạng, góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền phường ngày càng phát triển.

Tại phường An Khê, 75 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 Huy hiệu 65 năm, 4 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm và 19 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Buổi lễ có đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tham dự.

Lãnh đạo P. Sơn Trà trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.

Tại phường Hòa Khánh, 54 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm, 2 Huy hiệu 60 năm, 5 Huy hiệu 55 năm, 2 Huy hiệu 50 năm và 4 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo các phường chúc mừng, ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.