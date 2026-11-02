Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên, tôn vinh những cống hiến bền bỉ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Thực hiện Quyết định số 1160-QĐ/TU ngày 13-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, dịp này, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 1, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố, Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh thành phố và Chi bộ Hội Luật gia thành phố. Một đảng viên thuộc Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình bền bỉ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và những cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và vốn kinh nghiệm tích lũy qua quá trình công tác; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh chụp hình lưu niệm với các đảng viên

Đặc biệt, mỗi đảng viên cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, dìu dắt và bồi dưỡng thế hệ trẻ; góp phần phát hiện, giáo dục quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công Hạnh