Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (bên trái) trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi lễ.

Dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, XV Nguyễn Đức Hải; Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Về phía thành phố Đà Nẵng, dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh cùng lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi lễ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài công bố Quyết định số 127-QĐ/ĐUQH ngày 18/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Huỳnh Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn sinh ngày 10/10/1951, quê quán phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn vào Đảng ngày 6/8/1971, trở thành đảng viên chính thức ngày 6/8/1972, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Trung, Tây Nguyên, thuộc Đảng bộ Cục Quản trị, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa XII, XIII và đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Đón nhận Huy hiệu Đảng, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo Thành ủy, cấp ủy, đảng viên trong chi bộ nơi sinh hoạt cùng chính quyền và nhân dân địa phương.

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn chia sẻ, kể từ khi nghỉ hưu, ông luôn phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời bày tỏ, dù tuổi cao, sức yếu, song sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, đóng góp sức mình cho chi bộ, địa phương.

Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: T.CÔNG

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn và nhấn mạnh Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của Thượng tướng trên nhiều cương vị trong Quân đội và Quốc hội.

Đây cũng là niềm tự hào của gia đình, quê hương và các tổ chức đảng nơi Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn sinh hoạt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trên nhiều cương vị, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn có nhiều đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực, góp phần giúp Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ những năm tháng công tác đến khi nghỉ hưu, Thượng tướng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lối sống giản dị, mẫu mực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn tiếp tục đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm và dìu dắt cán bộ, đảng viên trẻ của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và chi bộ nơi Thượng tướng sinh hoạt.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội trên địa bàn thành phố hoạt động.