Đà Nẵng: Trao hơn 8.000 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động khó khăn

Thiếu nhi phá cỗ tại “Đêm hội Trăng rằm”. (Ảnh: THANH TÂM)

Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 8.000 suất quà cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Số quà này được phân bổ đến các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức 2 chương trình “Đêm hội Trăng rằm” tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố (phường Hòa Cường) và Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố (phường Bàn Thạch), mỗi chương trình sẽ trao tặng 300 suất quà cho các em thiếu nhi.

Tại đêm hội, thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động cũng được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng giao cho công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở kết hợp số lượng quà được phân bổ và nguồn lực tại đơn vị để phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung thu, tặng quà cho con đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình, bảo đảm các cháu thiếu nhi con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và nhận quà từ tổ chức công đoàn vào dịp Tết Trung thu.

Trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. (Ảnh: THANH TÂM)

Ngoài ra, dịp Tết Trung thu 2026, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Sở Y tế và Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm vui Tết Trung thu 2026.

Chương trình sẽ trao tặng 300 suất quà trung thu cho trẻ em là con công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu công nghệ cao có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của phường Hòa Khánh. Đồng thời, trao tặng 30 suất học bổng cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khăn, có thành tích vượt khó, vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp, đoàn kết và ý nghĩa đến với trẻ em, nhất là trẻ em con công nhân lao động; thể hiện sự chung tay của các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn với hoạt động chăm lo cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.