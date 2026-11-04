Đà Nẵng: Trao hơn 500 triệu đồng từ mô hình 'Mỗi lớp học - Một địa chỉ thực tiễn'

Ngày 4/11, tại xã Đông Giang (TP. Đà Nẵng), Đảng ủy Trường Chính trị TP. Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy xã Đông Giang tổ chức chương trình "Mỗi lớp học - Một địa chỉ thực tiễn", với chủ đề "Đồng hành cùng các em đến trường". Hoạt động này do Chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị K41G trực tiếp kết nối triển khai, gắn việc học tập lý luận với thực tiễn công tác dân vận tại cơ sở.

Các đơn vị khám chữa bệnh miễn phí và trao sữa dinh dưỡng tặng bà con.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động chăm lo sức khỏe và hỗ trợ đời sống người dân. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ tài trợ 500 suất khám, tư vấn, tầm soát bệnh lý mắt miễn phí và 45 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể, tổng trị giá 425 triệu đồng; Công ty Cổ phần Hùng Cường Central, Tam Kỳ Car và Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng trao 500 suất sữa dinh dưỡng cho người dân đến khám bệnh; Điện lực Đông Giang và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng trao 10 xe đạp trị giá 20 triệu đồng; Lớp K41G trao 30 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Prao. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

10 em học sinh Trường Tiểu học Prao nhận xe đạp từ chương trình.

Ban tổ chức trao 30 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với chăm lo sức khỏe và giáo dục, chương trình còn trao tặng người dân xã Đông Giang 1.000 cây giống dổi ăn hạt, tổng trị giá 15 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoa Hòa Bắc tài trợ. Đây là loại cây bản địa có giá trị kinh tế, được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân miền núi.

Người dân được khám, chữa bệnh tận tình, chu đáo.

Niềm vui từ chương trình.

Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ tại chương trình khoảng 500 triệu đồng, từ sự đóng góp của học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K41G và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ.