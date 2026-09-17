Đà Nẵng: Trao giải Vòng toàn cầu World Scholar’s Cup 2026

Chiều 16/9, sau 6 ngày tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn, Cuộc thi World Scholar’s Cup 2026 (WSC), Vòng toàn cầu (Global Round) diễn ra tại TP. Đà Nẵng đã chính thức tìm được các chủ nhân huy chương xứng đáng.

Trao cúp cho các tập thể xuất sắc ở các nội dung thi đấu

Ban Tổ chức đã trao 280 cúp, 2.500 Huy chương Vàng và 2.000 Huy chương Bạc cho các cá nhân, tập thể xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Những đội tuyển đạt kết quả cao nhất sẽ tiếp tục tham dự "Giải đấu dành cho các Nhà vô địch" diễn ra tại Đại học Yale (Mỹ) vào tháng 11/2026.

Được tổ chức từ năm 2006, World Scholar’s Cup (WSC) là sân chơi học thuật dành cho học sinh phổ thông.

Lần đầu tiên TP. Đà Nẵng đăng cai World Scholar’s Cup Global Round

Vòng toàn cầu (Global Round) chương trình học thuật quốc tế World Scholar’s Cup 2026 (WSC) diễn ra từ ngày 11 đến 16/9 do Trường Tiểu học & THCS FPT Đà Nẵng đăng cai tổ chức các hoạt động tranh tài học thuật (Academic Competitions), đón các nhóm thí sinh Super Junior, Junior và Senior, quy tụ gần 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng trở thành điểm đến của WSC Global Round, đưa thành phố vào mạng lưới 8 địa điểm tổ chức vòng thi này trên thế giới trong năm 2026, cùng với Kuala Lumpur, Prague, Seoul, Shanghai, Bangkok, Dubai và Christchurch.

Với chủ đề “Are We There Yet?”, cuộc thi năm nay khuyến khích thí sinh ở ba bảng đấu (Super Junior, Junior, Senior) khám phá kiến thức và đối thoại qua 4 nội dung tranh tài học thuật: Thử thách Học giả, Viết Cộng tác, Tranh biện Đồng đội và Đấu trường Học giả.

Các thí sinh tranh tài tại World Scholar’s Cup Global Round diễn ra tại TP. Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Kiều Ngân, Giám đốc Khối TH&THCS FPT Đà Nẵng, đánh giá sự kiện không chỉ tạo môi trường giao lưu học thuật thực tế cho học sinh trong nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các phần thi chính, học sinh quốc tế còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối như Hội chợ Văn hóa, Dạ hội Học giả và hành trình trải nghiệm "Truy tìm kho báu" tại Bà Nà Hills.