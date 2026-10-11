Đà Nẵng trao Giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp'

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Mạnh Dũng (trái) và Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng (phải) trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, lãnh đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc, cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức hội đồng hành, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Bá Duân nhấn mạnh, mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp; mỗi tổ chức Hội sẽ thực sự là mái nhà chung để thanh niên được kết nối, cống hiến và trưởng thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thanh niên tiêu biểu. Ảnh: NGỌC HÀ

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 32 cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu có nhiều cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên; trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 38 thanh niên có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Từ các gương tiêu biểu này, Hội sẽ lựa chọn, giới thiệu đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khen thưởng.