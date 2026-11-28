Đại diện Cơ quan Phát triển Istanbul tặng quà cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải). Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và đại diện sở, ban, ngành thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao vai trò của ISTKA trong thúc đẩy kinh tế địa phương, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực doanh nghiệp và huy động nguồn lực phát triển bền vững.

Đồng thời khẳng định chuyến thăm là cơ hội để Đà Nẵng tìm hiểu kinh nghiệm của Istanbul và mở rộng hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên.

Giới thiệu tiềm năng và định hướng phát triển, lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng xác định công nghiệp văn hóa và sáng tạo vừa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương, vừa tạo ngành kinh tế, việc làm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng, tăng trưởng bình quân khoảng 10 - 11%/năm đến năm 2030; đặc biệt quan tâm kinh nghiệm xác định ngành ưu tiên theo dữ liệu, lượng hóa đóng góp kinh tế và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá dự án.

Phát huy thế mạnh kết hợp di sản thế giới, biển, núi và đô thị, Đà Nẵng định hướng chuyển từ tăng trưởng đơn thuần về lượt khách sang nâng cao mức chi tiêu, thời gian lưu trú và trải nghiệm chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp 11 - 13% GRDP với 75.000 - 80.000 phòng lưu trú.

Theo đó, thành phố cần kinh nghiệm của ISTKA về sản phẩm du lịch văn hóa, kinh tế đêm, du lịch xanh, dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi giá trị du lịch.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển Istanbul chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng mong muốn trao đổi với ISTKA về xây dựng chính sách, huy động nguồn lực, phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, sáng tạo, khởi nghiệp, du lịch bền vững và nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Để chuyển hóa trao đổi thành kết quả cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất hai bên triển khai các bước: Chỉ định đầu mối liên hệ, trao đổi tài liệu chính sách và chia sẻ danh mục chương trình, công cụ hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo; kết nối chuyên gia, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên; nghiên cứu tổ chức phiên làm việc, hội thảo chuyên đề trực tuyến và hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo về chính sách công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, chuyển đổi số di sản, du lịch bền vững và hệ sinh thái khởi nghiệp; lựa chọn một chủ đề thí điểm khả thi về trải nghiệm di sản số, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo hoặc phát triển sản phẩm thủ công gắn du lịch.