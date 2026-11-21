Theo bà Lê Thị Tám (ở giữa), Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐVCC.

Từ học nghề đến tạo việc làm

Theo bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, qua quá trình hoạt động, cách tiếp cận công tác từ thiện đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ trao những phần quà mang tính thời điểm, hội chú trọng hỗ trợ “cần câu”, giúp các gia đình khó khăn có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế.

Một trong những hướng đi được hội tập trung thời gian gần đây là đào tạo nghề ngắn hạn cho người yếu thế, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ít có cơ hội tham gia thị trường lao động chính thức.

Các lớp dạy may, làm túi xách, ví và sản phẩm lưu niệm được tổ chức, giúp học viên tiếp cận kỹ năng nghề và từng bước tạo việc làm. Đáng chú ý, một số sản phẩm thủ công sử dụng chất liệu, hoa văn gắn với văn hóa đồng bào dân tộc đã được sản xuất theo đơn đặt hàng, trong đó có sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong thời gian học, học viên còn được hỗ trợ tiền ăn, đi lại với mức 150.000 đồng/ngày.

Bà Lê Thị Tám (áo trắng), Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng trao sinh kế cho người dân. Ảnh: ĐVCC.

Bên cạnh đào tạo nghề thủ công, hội tổ chức các lớp hướng dẫn đóng gói sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc như gạo, nếp, đậu và các loại hạt để đưa vào hệ thống siêu thị. Mỗi lớp chỉ có khoảng 5 đến 6 học viên nhằm bảo đảm người học được hướng dẫn trực tiếp, thực hành và tiếp thu kỹ năng hiệu quả.

Chương trình tiếp tục được mở rộng với nhiều ngành nghề thiết thực như chế biến món ăn, sửa chữa điện dân dụng, điện nước tại nhà. Qua đó, người học có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm, từng bước chủ động nguồn thu nhập.

Đặc biệt, hội đã ký kết dự án hỗ trợ đào tạo nghề với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình dự kiến mở rộng đến khu vực phía nam thành phố, với định hướng tổ chức các trung tâm đào tạo tại Trà My, Tam Kỳ, Quế Sơn, Thạnh Mỹ. Qua đó, mở rộng cơ hội học nghề cho người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Rà soát đúng đối tượng

Cùng với việc tạo sinh kế, TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xác định đúng hoàn cảnh, mức độ thiếu hụt và nhu cầu hỗ trợ của từng gia đình. Qua đó, các chính sách giảm nghèo được triển khai có trọng tâm, tránh hỗ trợ dàn trải, thiếu phù hợp với thực tế.

Chính quyền xã Nam Phước, TP Đà Nẵng trao bò giống cho người dân. Ảnh: ĐVCC.

Theo kế hoạch số 458/KH-UBND vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành, công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2026 được thực hiện theo hai chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, gồm chuẩn giai đoạn 2022-2025 và chuẩn giai đoạn 2027-2030.

Thời gian rà soát kéo dài từ ngày 1/9 đến hết ngày 14/12/2026. Trong đó, cấp xã tổ chức rà soát, báo cáo sơ bộ từ ngày 15/9 đến 30/11/2026. Trọng tâm là đánh giá thực chất thu nhập, điều kiện sống và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ, làm căn cứ xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Tại thôn Duy Vinh, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, việc huy động, kết nối các nguồn lực đang góp phần hỗ trợ những gia đình khó khăn cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Nở, Phó Bí thư kiêm Trưởng thôn Duy Vinh cho biết, toàn thôn hiện có 973 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu. Qua rà soát phục vụ giai đoạn 2027-2030, địa phương ghi nhận 40 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Phần lớn hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, không còn khả năng lao động, do đó cần những hình thức trợ giúp phù hợp, lâu dài.

Những con bò giống trao tặng cho người dân để nâng cao nguồn kinh tế gia đình. Ảnh: ĐVCC.

Để hỗ trợ người dân cải thiện thu nhập, mới đây, thôn được trao 5 con bò để phân bổ cho các hộ khó khăn phát triển chăn nuôi. Cùng với hỗ trợ sinh kế, địa phương còn kết nối các chương trình của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận và các tổ chức xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Theo ông Nguyễn Nở, những hỗ trợ này không chỉ giúp người dân cải thiện chỗ ở mà còn góp phần ổn định cuộc sống, nhất là đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.