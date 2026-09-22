Đà Nẵng trao 45 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên năm học mới

Trường đại học Đông Á trao hàng nghìn suất học bổng cho tân sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai giảng năm học mới, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2026-2027, nhà trường đón 3.800 tân sinh viên khóa mới, trong đó ghi nhận số lượng sinh viên từ các tỉnh, thành phố về nhập học tăng dần theo các năm. Đồng thời, nhà trường dành quỹ học bổng lên đến 45 tỷ đồng để trao các suất học bổng tài năng và khuyến học đồng hành cùng tân sinh viên.

“Trường đại học Đông Á có hơn 72% sinh viên có việc làm ngay trước khi ra trường và tỷ lệ này đạt hơn 91% sau một năm. Nhà trường có mạng lưới 779 doanh nghiệp đối tác, hơn 1.300 sinh viên đã và đang làm việc ở nước ngoài. Riêng ngày hội việc làm tại trường vừa mới được tổ chức đã kết nối 230 doanh nghiệp với hơn 41.600 vị trí việc làm cho sinh viên tham gia phỏng vấn”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng nhà trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ghi nhận Trường đại học Đông Á ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học, cung ứng nguồn nhân lực đa ngành chất lượng cao cho địa phương và khu vực.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng nhà trường trao học bổng toàn phần cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại chương trình, nhà trường trao học bổng tài năng và khuyến học từ Quỹ học bổng Hoa Anh Đào với tổng trị giá 45 tỷ đồng dành cho tân sinh viên năm 2026; trong đó có 366 suất học bổng Tài năng dành cho sinh viên có kết quả đầu vào cao ở kỳ tuyển sinh năm 2026 và hàng nghìn suất học bổng khuyến học hỗ trợ sinh viên trong ngày đầu nhập học.

Nhà trường trao 1 suất học bổng Nghị lực Nguyễn Minh Châu 100% học phí toàn khóa dành cho sinh viên công nghệ thông tin có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập; 95 suất học bổng Cầu nối Việt-Nhật với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng; 37 suất học bổng phát triển tài năng cho sinh viên các ngành y khoa, luật, marketing.

Dịp này, 20 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, gói học bổng đồng hành 50 triệu đồng từ đối tác được trao đến các sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.