Hoạt động diễn ra ngày 21-11, trong chương trình phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” do UBND xã Sơn Cẩm Hà tổ chức.

Tại chương trình, địa phương tổ chức nhiều hoạt động gắn với đời sống dân sinh và phát triển cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, giao thông như khởi công sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các thôn, xây dựng sân thể thao tại các trường học và khánh thành công trình đèn tín hiệu giao thông đầu tiên trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà trao tặng máy tính, loa tuyên truyền di động cho đại diện các thôn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dịp này, chính quyền địa phương trao tặng 9 bộ máy tính và loa tuyên truyền di động cho các trưởng thôn, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, do những người con quê hương đóng góp.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết việc trang bị máy tính giúp hiện đại hóa hoạt động quản lý ở cơ sở, nâng cao khả năng lưu trữ, tổng hợp và xử lý thông tin của cán bộ thôn. Với đặc thù xã miền núi, địa bàn rộng, loa tuyên truyền di động giúp cán bộ thôn truyền tải thông tin đến người dân hiệu quả hơn, nhất là trong tuyên truyền chính sách và phòng, chống thiên tai.