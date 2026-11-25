Quang cảnh chương trình. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ và bảo đảm an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số.

Các báo cáo viên truyền đạt 4 nhóm nội dung trọng tâm đến học viên, gồm: ứng dụng AI trong tổng hợp, xử lý văn bản và xây dựng báo cáo; hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức và tổng hợp nội dung hội nghị, cuộc họp; ứng dụng AI trong xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông; nhận diện rủi ro cùng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin khi khai thác AI.

Cùng với việc trang bị kỹ năng ứng dụng, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin được lồng ghép xuyên suốt chương trình. Nội dung tập trung vào việc lựa chọn công cụ AI phù hợp, phân loại dữ liệu được phép khai thác, bảo vệ thông tin nội bộ và nhận diện các nguy cơ phát sinh trong quá trình sử dụng công nghệ.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn nhận diện thông tin sai lệch do AI tạo ra, nâng cao ý thức kiểm tra, đối chiếu và xác thực nội dung trước khi khai thác hoặc đăng tải; bảo đảm việc ứng dụng AI đúng mục đích, an toàn và có trách nhiệm.