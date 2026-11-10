Đà Nẵng: Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh

Ngày 10/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương”, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phổ biến những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ và thao túng tâm lý học sinh trên không gian mạng.

Chương trình được triển khai tại nhiều trường học, trong đó có Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), THPT Phạm Phú Thứ (xã Gò Nổi), THCS Lê Ngọc Giá, THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, THCS Võ Như Hưng và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line Hill (phường Điện Bàn Đông).

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng An ninh mạng phổ biến những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ và thao túng tâm lý học sinh trên không gian mạng.

Thông qua chiến dịch, lực lượng Công an mong muốn lan tỏa thông điệp “Không để trẻ em, học sinh phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ trên không gian mạng”.

Đáng chú ý là các thủ đoạn giả danh người quen, kết bạn qua mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ tình cảm, dụ dỗ gửi hình ảnh, video nhạy cảm, sau đó đe dọa, khống chế và tống tiền. Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu của tình trạng “bắt cóc online” và các hình thức lừa đảo tâm lý, lợi dụng sự tò mò, thiếu kinh nghiệm và nhu cầu được quan tâm, chia sẻ của lứa tuổi học đường.

Thông qua những tình huống thực tế, cán bộ tuyên truyền nhấn mạnh, không phải mọi mối quan hệ trên mạng đều an toàn; người đang trò chuyện, quan tâm, chia sẻ qua màn hình chưa chắc đã là người đáng tin cậy. Việc tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, chia sẻ hình ảnh riêng tư hoặc làm theo yêu cầu của người lạ có thể khiến học sinh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, đe dọa và xâm hại.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng, đến nay, Chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” đã được triển khai tại 35 trường học trên địa bàn thành phố. Thông qua chiến dịch, lực lượng Công an mong muốn lan tỏa thông điệp: “Không để trẻ em, học sinh phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ trên không gian mạng”.

Chiến dịch “Không Một Mình 2026 – Kết nối không tổn thương” được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Đây là năm thứ hai chiến dịch được tổ chức, tiếp nối chương trình năm 2025.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, phối hợp với Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành; được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UNICEF và UNODC bảo trợ.

Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức tọa đàm, workshop, trải nghiệm tại trường học; Chương trình Đại sứ An toàn số học đường, khuyến khích học sinh trở thành những người lan tỏa kiến thức và kỹ năng an toàn mạng; Phong trào 5 phút cùng em, khuyến khích cha mẹ, thầy cô và người thân dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, hướng dẫn trẻ về an toàn trực tuyến; Phát hành cẩm nang, infographic, video và các tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến; Tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng và Ngày hội An toàn trực tuyến.