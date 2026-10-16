Đà Nẵng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ứng phó thiên tai ở cơ sở

Học viên tham gia tình huống cứu hộ người bị đuối nước từ bờ. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Rèn kỹ năng qua tình huống thực tế

Hưởng ứng đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” và Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10), từ đầu tháng 10/2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai đợt tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho cán bộ, tình nguyện viên cùng lực lượng xung kích tại các xã, phường trên địa bàn.

Tại Nhà văn hóa tổ dân phố Quá Giáng 2 (phường Hòa Xuân), 30 cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và thành viên đội xung kích phòng, chống thiên tai tham gia tập huấn dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Các học viên được hướng dẫn cách cứu người bị đuối nước, di chuyển nạn nhân ra khỏi vùng ngập lụt an toàn; thực hành sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, xử lý vết thương phần mềm, cầm máu, băng bó và cố định xương gãy.

Hướng dẫn cách làm đai cứu hộ bằng dây thừng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Là người dày dạn kinh nghiệm tham gia cứu hộ, cứu nạn trong các đợt ngập lụt tại địa phương, ông Nguyễn Đức Phương, Phó ban công tác Mặt trận tổ dân phố Quan Châu 2 (phường Hòa Xuân) cho biết, trước khi tham gia tập huấn, việc cứu hộ của ông chủ yếu dựa vào bản năng và kinh nghiệm dân gian.

“Qua tập huấn, tôi được trang bị thêm kiến thức và kỹ thuật cơ bản để khi xảy ra thiên tai, sự cố có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, đúng kỹ thuật và an toàn hơn”, ông Phương chia sẻ.

Địa bàn các xã Hòa Châu và Hòa Phước thuộc huyện Hòa Vang trước đây (nay thuộc phường Hòa Xuân) có địa hình trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt vào mùa mưa. Vì vậy, ông Phương cho rằng việc trang bị kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu cho lực lượng nòng cốt và người dân tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng chủ động tương trợ lẫn nhau khi xảy ra sự cố.

Kỹ thuật cứu hộ và đưa người bị đuối nước vào bờ an toàn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Giống như ông Phương, nhiều thành viên thuộc lực lượng cơ sở trước đây khi hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão đều chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân và ứng phó theo tình huống thực tế.

Do đó, việc tiếp thu kiến thức mới về sơ cấp cứu, trực tiếp quan sát và thực hành các thao tác cứu hộ, sơ cứu người bị đuối nước hay bị thương do thiên tai giúp lực lượng cơ sở tự tin hơn khi gặp sự cố, biết cách hỗ trợ nạn nhân hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình cứu hộ.

Nâng cao năng lực ứng phó từ cơ sở

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức 10 lớp tập huấn tại 10 xã, phường trọng điểm, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lụt và nắng nóng.

Danh sách cụ thể gồm phường Hòa Xuân cùng các xã: Quế Phước, Thu Bồn, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Duy Xuyên, Thạnh Mỹ, Thăng Trường và Hiệp Đức.

Mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày với khoảng 30 học viên là cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và thành viên đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, phường.

Nội dung chương trình tập trung vào kiến thức phòng, chống thiên tai; kỹ năng ứng phó bão lũ; hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà cửa, sơ tán người dân cùng kỹ năng cứu hộ cộng đồng và sơ cấp cứu.

Báo cáo viên hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu người đuối nước bằng ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt theo các bước chuẩn y tế. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo viên hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu người đuối nước bằng ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt theo các bước chuẩn y tế. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn đánh giá rủi ro, xác định vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, từ đó xây dựng phương án phòng ngừa và chuẩn bị lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, các nội dung về kỹ năng cảnh báo sớm, thông tin liên lạc, hỗ trợ di dời người dân, xử lý môi trường và nguồn nước cũng được lồng ghép nhằm nâng cao khả năng ứng phó toàn diện trước, trong và sau thiên tai.

Các nội dung tập huấn có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu giúp lực lượng tại cơ sở nắm vững nguyên tắc phòng, chống thiên tai; đồng thời vận dụng linh hoạt các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong từng tình huống. Việc kết hợp kiến thức phòng ngừa, kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu giúp các đội xung kích chủ động hơn khi triển khai nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ người dân và hạn chế thiệt hại về người, tài sản". Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hoàn thành tập huấn tại 3/10 địa phương và đang tiếp tục triển khai tại các địa bàn còn lại, phấn đấu hoàn tất trong tháng 11/2026.

Việc trang bị đồng bộ kiến thức, kỹ năng và phương án phối hợp giúp lực lượng nòng cốt tại cộng đồng phát huy vai trò chủ động, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

[VIDEO] - Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở: