Đà Nẵng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng cho học sinh, sinh viên

Các y, bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn kỹ năng xử lý hóc dị vật đường thở. Ảnh: VINH ANH

Chương trình được tổ chức tại 2 địa điểm (buổi sáng tại hội trường Thành đoàn và buổi chiều tại xã Tiên Phước), với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên các trường học.

Các chuyên gia từ Dự án AidFirst hướng dẫn nhận biết và xử trí các tình huống thường gặp; thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như: xử lý hóc dị vật đường thở, ép tim ngoài lồng ngực (CPR), cố định xương gãy, xử lý vết thương phần mềm và kỹ năng ứng phó nhanh khi gặp sự cố khẩn cấp.

Theo Ban tổ chức, việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chủ động bảo vệ bản thân; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh trong các tình huống không may xảy ra.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Sổ tay sơ cứu và 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên tham gia lớp tập huấn.

AidFirst là dự án phi lợi nhuận, do Đoàn Đào Minh Đức (học sinh Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) sáng lập năm 2024, hướng đến việc tổ chức các khóa học sơ cấp cứu trong cộng đồng, giúp phòng chống và giảm thiểu rủi ro xảy ra do tai nạn, thương tích.