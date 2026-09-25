Đà Nẵng:Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng trực tiếp hỗ trợ du khách

Là những lực lượng thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn và hỗ trợ du khách tại điểm đến, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách và Đội xích lô du lịch có thể gặp nhiều tình huống bất ngờ liên quan đến sức khỏe, tai nạn hoặc sự cố cần được xử lý kịp thời.

Từ thực tế đó, lớp tập huấn tập trung trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nhận diện, xử lý ban đầu một số tình huống thường gặp trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp có mặt.

Lớp tập huấn diễn ra chiều 25.9

Nội dung chương trình gồm hồi sức tim phổi cơ bản; sơ cấp cứu bỏng, chảy máu, côn trùng đốt; xử lý dị vật đường thở, ngộ độc, choáng ngất, say nóng, gãy xương và một số tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp khác.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành các thao tác sơ cứu để hình thành khả năng phản ứng nhanh, xử lý đúng cách và chủ động hỗ trợ du khách trong những phút đầu khi xảy ra sự cố.

Theo bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, đối với nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách và lực lượng xích lô du lịch, những người thường xuyên tiếp xúc, hỗ trợ và đồng hành cùng du khách, việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu có ý nghĩa thiết thực.

Trong những tình huống phát sinh bất ngờ, sự hỗ trợ đúng cách và kịp thời có thể góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của du khách, đồng thời tạo cảm giác an tâm trong suốt hành trình.

Hướng dẫn thực hành các thao tác sơ cứu

Thông qua chương trình tập huấn, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng hướng đến xây dựng đội ngũ phục vụ du lịch không chỉ thân thiện, chuyên nghiệp mà còn có khả năng chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh trong thực tế.

Việc nâng cao kỹ năng cho lực lượng thường xuyên có mặt tại các điểm phục vụ khách cũng góp phần củng cố hệ thống hỗ trợ du lịch tại điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng đến xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và trách nhiệm, trong đó yếu tố an toàn và sự hài lòng của du khách ngày càng được chú trọng.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, việc thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng trực tiếp phục vụ khách sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó tại điểm đến, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững.

Hiện Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng thực hiện chức năng tư vấn thông tin, lịch trình, cung cấp miễn phí các ấn phẩm du lịch và hỗ trợ du khách trong những trường hợp khẩn cấp.

Các văn phòng của Trung tâm đặt tại số 18 Hùng Vương, phường Hải Châu và số 49 Phan Châu Trinh, phường Hội An; các quầy thông tin du lịch tại Ga đến quốc nội và Ga đến quốc tế, Sân bay quốc tế Đà Nẵng.