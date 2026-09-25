Đà Nẵng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ hỗ trợ du khách và xích lô du lịch

Các thành viên Đội xích lô du lịch được tập huấn kỹ năng nhận diện và xử lý ban đầu một số tình huống khẩn cấp. Ảnh: NHẬT HẠ

Học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, xử lý ban đầu các tình huống thường gặp khi hỗ trợ du khách như: hồi sức tim phổi, bỏng, chảy máu, côn trùng đốt, dị vật đường thở, ngộ độc, choáng ngất, say nóng, gãy xương...

Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành thao tác sơ cứu nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh và xử lý đúng cách trong thời gian chờ lực lượng y tế chuyên nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố cho biết, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách và lực lượng xích lô du lịch thường xuyên tiếp xúc, hỗ trợ du khách trong quá trình tham quan, di chuyển.

Vì vậy, việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu giúp lực lượng này chủ động hơn khi phát sinh tình huống bất ngờ, góp phần hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn cho du khách.

Thông qua chương trình, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố hướng đến xây dựng đội ngũ phục vụ du lịch thân thiện, chuyên nghiệp, có khả năng chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và trách nhiệm, luôn chú trọng sự an toàn và hài lòng của du khách.