Đà Nẵng: Trà Tân đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo đà phát triển bền vững

Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên thành chương trình hành động thiết thực ngay tại cơ sở xã Trà Tân.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) đang cho thấy bước chuyển mình rõ nét, từng bước định hình diện mạo của một vùng cao năng động, bắt nhịp cùng xu thế chuyển đổi số chung của thành phố.

Ở vùng đất từng là căn cứ cách mạng kiên trung năm xưa, công tác xây dựng Đảng được xác định là điểm tựa then chốt. Ngay sau khi sắp xếp lại các thôn bản và mạng lưới trường học, 21 chi bộ với 450 đảng viên nhanh chóng ổn định tổ chức, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo sâu sát đến từng nóc nhà, sườn đồi.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt gần 86% kế hoạch năm do Thành ủy giao. Đáng chú ý, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy gắn liền với kỷ luật thực thi công vụ được siết chặt, giúp địa phương giữ vững sự đoàn kết nội bộ và không ghi nhận trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Công nghệ số giờ đây đã hiện diện thực chất trong sinh hoạt Đảng ở Trà Tân. Nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử" được phủ sóng tới 100% cán bộ, đảng viên; song song đó, hạ tầng mạng nội bộ và các giải pháp bảo mật tại cơ quan Đảng ủy được đầu tư đồng bộ, rút ngắn khoảng cách điều hành từ cấp ủy xã đến cơ sở thôn bản.

Sự vững vàng của bộ máy chính trị đã tạo bệ phóng giúp kinh tế - xã hội địa phương ghi nhận những kết quả tích cực. Tính đến đầu tháng 10 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cán mốc 5.143 triệu đồng, đạt 105% dự toán được giao và về đích sớm so với kế hoạch.

Cùng với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 62%, hàng chục công trình dân sinh và các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang được tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở khâu cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.845 hồ sơ, trong đó tỷ lệ xử lý trực tuyến đạt tới 99,67%. Đây là con số ấn tượng đối với một địa bàn miền núi, nhờ vai trò nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng và chủ trương phổ cập công cụ làm việc hiện đại cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Song hành cùng nhịp phát triển mới, Trà Tân chú trọng đánh thức tiềm năng lịch sử - văn hóa đặc thù. Với hơn 8.800 lượt khách về nguồn tại Quần thể Di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa, địa phương đang chủ động xây dựng đề án du lịch cộng đồng, gắn kết bảo tồn di tích với việc phục dựng không gian văn hóa cồng chiêng Ca Dong.

Xã Trà Tân chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị căn cứ lịch sử Nước Oa gắn kết với đề án phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Nguồn lực hỗ trợ từ chương trình kết nghĩa với phường Hòa Cường cũng tiếp thêm trợ lực cho xã trong công tác an sinh, cải thiện điều kiện dạy học và hỗ trợ bà con ổn định nhà ở sau thiên tai.

Bước vào chặng nước rút cuối năm 2026, Trà Tân tập trung dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, đồng thời kích hoạt các kịch bản phòng chống bão lũ, sạt lở mùa mưa rừng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Để khơi thông trọn vẹn tiềm năng và tạo đà bứt phá bền vững hơn, địa phương đang phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành thành phố tháo gỡ bài toán về hạ tầng công vụ cho đội ngũ cán bộ luân chuyển, đồng thời hoàn thiện cơ chế hạch toán, điều tiết nguồn thu từ thủy điện Sông Tranh – coi đây là đòn bẩy ngân sách quan trọng để Trà Tân chủ động tái đầu tư hạ tầng và phát triển sinh kế lâu dài.