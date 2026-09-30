Đà Nẵng trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo lái xe bằng bản điện tử

Ngày 30/9, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử trong lĩnh vực đào tạo lái xe.

Từ 1/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử trong lĩnh vực đào tạo lái xe.

Việc này nhằm thực hiện Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe và Công văn số 3739/UBND-SXD ngày 10/5/2026 của UBND TP Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị định này.

Đồng thời, việc trả kết quả điện tử nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, từ ngày 1/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe.

Cụ thể gồm: Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp giấy phép xe tập lái; cấp giấy phép đào tạo lái xe theo quy định tại Nghị định số 94/2026/NĐ-CP.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy thì liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ để được nhận bản giấy theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử có ký số do Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy.

Trường hợp cần xác thực thông tin đối với giấy chứng nhận, giấy phép điện tử, tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR trên giấy chứng nhận, giấy phép để truy cập, tra cứu thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu giao thông vận tải của TP Đà Nẵng.

Để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử, tổ chức, cá nhân đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản đã sử dụng để nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ theo mã hồ sơ và tải kết quả dưới dạng bản điện tử có ký số để lưu trữ, sử dụng theo quy định.

Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trong đó có tiêu chuẩn giáo viên, điều kiện cơ sở đào tạo, xe tập lái, thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành, cấp và cấp lại giấy phép xe tập lái, giấy phép đào tạo lái xe. Đáng chú ý, Nghị định quy định kết quả giải quyết một số thủ tục nêu trên được trả bằng bản điện tử và có giá trị như bản giấy, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.