Đà Nẵng tổng kết, đánh giá Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Diễn ra từ ngày 30-8 đến 6-9-2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn cùng các cụm sân đạt chuẩn trên địa bàn, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 đã thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Cùng với đó là sự hiện diện của đông đảo huấn luyện viên, trọng tài, quan chức thể thao quốc tế và hàng vạn lượt du khách, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành tâm điểm của cộng đồng pickleball thế giới trong những ngày diễn ra giải.

Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các nội dung cá nhân và đồng đội, giải đấu còn được tổ chức với nhiều hoạt động bên lề phong phú như họp báo quốc tế, Gala dinner, triển lãm, giao lưu, kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch. Những hoạt động này góp phần tạo thêm không gian giao lưu văn hóa, thể thao, mở rộng cơ hội hợp tác và giới thiệu hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, thông điệp "Khác màu cờ - Chung niềm đam mê – Cùng một tinh thần thể thao" đã được lan tỏa xuyên suốt sự kiện. Hình ảnh các vận động viên đến từ những quốc gia có sự khác biệt về văn hóa, chính trị cùng gặp gỡ, giao lưu và thi đấu trên một sân chơi chung đã cho thấy sức mạnh kết nối của thể thao. Đặc biệt, khoảnh khắc vận động viên đội tuyển Hoa Kỳ và Iran đứng chung trong một khung hình trước giờ thi đấu để lại ấn tượng đẹp, truyền tải thông điệp về sự hòa hợp, tôn trọng và hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo báo cáo tổng kết, để tổ chức thành công một giải đấu có quy mô quốc tế với số lượng vận động viên và khách tham dự đông đảo, UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng. Trong đó, Công an thành phố triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các đoàn khách quốc tế, vận động viên và các địa điểm thi đấu; chủ động xử lý những tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động chung của giải.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Ngành y tế phối hợp với các cơ sở lưu trú, bệnh viện bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, triển khai các phương án chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, trong thời gian diễn ra giải không xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm hay chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe vận động viên. Công tác lễ tân, đối ngoại, thông tin tuyên truyền và quảng bá du lịch cũng được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện, năng động đến cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình phối hợp tổ chức, nhất là năng lực điều phối của đơn vị tổ chức sự kiện (Công ty AAC) có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một giải đấu mang tầm vóc quốc tế. Việc bố trí nhân sự tại một số thời điểm còn mỏng; công tác chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý công việc và phân định trách nhiệm giữa các bên chưa thật sự đồng bộ. Đây là những vấn đề cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm tránh lặp lại trong quá trình tổ chức các sự kiện quy mô lớn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp và lực lượng chức năng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức giải đấu. Theo đồng chí, việc Đà Nẵng đăng cai thành công một giải pickleball có quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn vận động viên quốc tế là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như quyết tâm của các đơn vị trong việc đưa thể thao trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các tập thể và cá nhân được trao thưởng tại hội nghị

Đồng chí Trần Phước Sơn cho rằng, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay số lượng vận động viên tham gia mà còn ở hiệu ứng quảng bá, khả năng kết nối và những dấu ấn tốt đẹp mà thành phố tạo dựng được đối với bạn bè quốc tế. Qua sự kiện này, phong trào pickleball tại Đà Nẵng có thêm điều kiện phát triển, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các giải đấu, hoạt động thể thao quốc tế trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh: Tổ chức sự kiện quốc tế đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của từng đơn vị; do đó, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức, bảo đảm mỗi sự kiện được triển khai bài bản, hiệu quả, tương xứng với vị thế và kỳ vọng phát triển của Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Nẵng. Giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn pickleball mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và du lịch thành phố đến với bạn bè quốc tế. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng có thêm cơ hội kết nối với các tổ chức thể thao quốc tế, vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu giữa những đoàn thể thao quốc tế đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của thể thao, khẳng định đây không chỉ là sân chơi cạnh tranh thành tích mà còn là cầu nối của tình hữu nghị, sự tôn trọng và đoàn kết giữa các dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, từ kết quả và kinh nghiệm tổ chức giải đấu lần này, thành phố cần có những giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo đánh giá toàn diện công tác tổ chức; xây dựng bộ tiêu chí, quy trình tổ chức sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu kế hoạch đăng cai những giải đấu phù hợp với điều kiện, tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phó Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị

Đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp và năng lực tổ chức, điều hành, bảo đảm mỗi sự kiện đều xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Cơ chế điều phối phải thống nhất, thông suốt, xử lý công việc kịp thời, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức những sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị, đối tác quốc tế.

Cùng với đó, thành phố cần rà soát hệ thống thiết chế thể thao, sân bãi và trang thiết bị, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng điều kiện đăng cai mà còn hình thành năng lực tổ chức thường xuyên các giải đấu thể thao quốc tế chất lượng cao. Việc khai thác hiệu quả các công trình thể thao hiện có cũng cần được quan tâm, gắn với nhu cầu phát triển phong trào thể dục, thể thao và kinh tế thể thao.

Một yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh là phải thay đổi tư duy tổ chức sự kiện thể thao, từ việc tập trung đơn thuần vào một giải đấu sang khai thác giá trị tổng hợp mà sự kiện mang lại. Mỗi giải đấu cần trở thành cơ hội quảng bá điểm đến, thu hút khách du lịch, kích cầu dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và tạo thêm động lực phát triển kinh tế thành phố. Các ngành, địa phương cần chủ động phối hợp xây dựng những sản phẩm du lịch, dịch vụ đi kèm, để vận động viên, huấn luyện viên và du khách có thêm trải nghiệm trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi cũng yêu cầu thành phố chủ động mở rộng hợp tác với các liên đoàn, tổ chức thể thao quốc tế; lựa chọn những môn thể thao có sức lan tỏa, phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng, trong đó chú trọng các môn thể thao mới, thể thao biển, thể thao giải trí và những sự kiện thể thao gắn với du lịch. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện thể thao quốc tế.

Không khí cổ vũ sôi nổi tại giải

Đặc biệt, những kinh nghiệm từ Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 cần được nghiên cứu, vận dụng thiết thực vào công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030. Đây là sự kiện có quy mô lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực, công tác điều hành và phối hợp giữa các ngành, địa phương. Thành phố cần xem đây là cơ hội để nâng cao năng lực tổ chức, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thể thao lớn của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành công của một sự kiện thể thao quốc tế không chỉ được đo bằng quy mô, số lượng vận động viên hay chất lượng chuyên môn mà còn phải được đánh giá qua năng lực tổ chức, chất lượng phục vụ, hiệu quả quảng bá, giá trị kinh tế - xã hội và những ấn tượng tốt đẹp để lại đối với bạn bè quốc tế. Vì vậy, ngay sau hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến, xác định rõ những nội dung cần khắc phục, nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Dịp này, 25 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 32 tập thể và cá nhân được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và Liên đoàn Pickleball thành phố trao tặng Giấy khen.

Công Hạnh