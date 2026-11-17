Trao giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026.

Dấu ấn từ những thành tích nổi bật

Ngày 17/11, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng năm học 2025-2026 và trao tặng Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên Đà Nẵng triển khai hoạt động giáo dục trên không gian phát triển mới sau sáp nhập. Toàn ngành đã vượt qua những khó khăn, ổn định tổ chức, đảm bảo các hoạt động dạy và học được duy trì thông suốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học.

Trong đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,32%. Tại Kỳ thi học sinh Giỏi quốc gia, học sinh thành phố đạt 146 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 40 giải Nhì, 40 giải Ba và 63 giải Khuyến khích. Học sinh Đà Nẵng tiếp tục khẳng định tài năng, bản lĩnh và trí tuệ trên các đấu trường quốc tế với nhiều thành tích gồm: 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu; 1 Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương; 2 học sinh đạt cúp và Huy chương Vàng tại giải Robotics thế giới năm 2025; 1 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026; Huy chương Đồng tại kỳ thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Những kết quả đó khẳng định chất lượng, vị thế và uy tín của giáo dục Đà Nẵng; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nỗ lực, quyết tâm của các cơ sở giáo dục và tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề, sự cống hiến của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

2 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba của năm học 2024-2025.

"Đặc biệt, trân trọng và ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới và vùng đảo. Hình ảnh các thầy cô không quản ngại mưa nắng, bão lũ, không quản ngại những lúc vượt những đoạn đường bị chia cắt, bị sạt lở, thầy cô vẫn lặng lẽ mang đến cho các em học sinh niềm tin, tình yêu đối với ngôi trường ở vùng đất ấy", bà Thuận thông tin.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh, khen thưởng gồm: 8 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể, 53 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; 34 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 16 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP; 21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Cạnh đó, có 2 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba của năm học 2024-2025.

Đặc biệt, trong buổi lễ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 cho 88 thầy cô giáo là sự ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nghề và nhiều đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thầy cô giáo được vinh danh mà còn là niềm tự hào chung của toàn ngành giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến, đổi mới, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", bà Thuận chia sẻ.

Đổi mới quản trị, nâng tầm chất lượng giáo dục

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng tạo dựng tri thức, nguồn lực quan trọng để xã hội phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lễ tuyên dương nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, không chỉ là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua. Những kết quả đạt được cần được trân trọng, ghi nhận và phát huy; những hạn chế, tồn tại cần được nhìn nhận nghiêm túc, có giải pháp khắc phục.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho 5 tập thể.

Trong đó, Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục cần nắm vững quan điểm, định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 71. Đồng thời, bám sát các nghị quyết, chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động có lộ trình và tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả...

Cùng với đổi mới quản trị, cần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi học sinh biết yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau; kiên quyết phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn việc học sinh mang các chất kích thích, vật phẩm bị cấm vào trường học.

Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo có đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Tiếp tục tham mưu thành phố đầu tư nâng cấp, xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Đồng thời dành sự quan tâm nhiều hơn cho giáo dục miền núi...

"Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT. Phân luồng không phải là hạn chế con đường học tập của học sinh mà là mở ra những hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội", ông Trần Anh Tuấn yêu cầu.