Đà Nẵng tôn vinh những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất

Sáng 8/11, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026.

Lấy người lao động làm nền tảng phát triển

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng cho biết, đây không chỉ là dịp ghi nhận những thành tích, đóng góp đáng trân trọng của các tập thể, cá nhân mà còn là cơ hội để cùng chia sẻ những cách làm hay, việc làm thiết thực và câu chuyện đẹp trong lao động, sản xuất, cuộc sống.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

“Thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu hay lợi nhuận mà còn được thể hiện qua sự ổn định, niềm tin và sự gắn bó của người lao động. Khi người lao động được quan tâm, tôn trọng và chia sẻ, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hướng đến phát triển bền vững. Những tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay là niềm tự hào của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và TP. Đà Nẵng”, bà Phan Thị Thúy Linh nói.

Năm 2026 là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức tôn vinh “Công nhân lao động tiêu biểu”.

Sau khi triển khai, rà soát, xét chọn từ cơ sở, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng đã quyết định tôn vinh, khen thưởng 15 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động và 15 công nhân lao động tiêu biểu. Đây đều là những doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; công nhân trực tiếp sản xuất, có thời gian công tác liên tục tại doanh nghiệp tối thiểu 3 năm, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và có sáng kiến hoặc giải pháp được công nhận.

Đồng thời, chương trình cũng tổ chức khen thưởng cho 22 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026.

Phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất sản xuất

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, việc tôn vinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy và nhân lên trong thực tiễn.

Trao tặng bằng khen cho 15 doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động” năm 2026.

Phát biểu đại diện 15 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động, ông Trần Xuân Hòe, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 chia sẻ: “Đối với chúng tôi, chăm lo cho người lao động không bao giờ dừng lại ở việc hoàn thành trách nhiệm tối thiểu như chi trả tiền lương đúng hạn hay đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo luật định. Chăm lo thực sự phải xuất phát từ cái tâm, từ sự trăn trở thường trực của ban lãnh đạo về việc làm thế nào để người lao động có một mức thu nhập ổn định và từng bước nâng cao; làm thế nào để điều kiện làm việc ngày càng an toàn, sạch đẹp, giảm bớt nặng nhọc và làm thế nào để bữa ăn ca không chỉ đủ chất mà còn đậm đà tình thân”.

Đối với Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, khi người lao động cảm nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu và được bảo đảm quyền lợi chính đáng, họ sẽ có được niềm tin trọn vẹn vào doanh nghiệp. Từ niềm tin ấy, sự an tâm công tác, tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến sẽ tự nhiên hình thành, trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa người lao động và doanh nghiệp.

15 công nhân lao động tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình.

22 tác phẩm thuộc khối chuyên nghiệp và khối không chuyên đạt giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Là một công nhân cơ khí chế tạo của Công ty TNHH Đà Nẵng Telala, trong quá trình làm việc, anh Đoàn Minh Sang luôn suy nghĩ làm thế nào để công việc được thực hiện tốt hơn, máy móc vận hành hiệu quả hơn, sản phẩm đạt chất lượng cao hơn và quan trọng là người lao động có thể giảm bớt những thao tác nặng nhọc, mất nhiều thời gian. Những trăn trở đó thôi thúc anh nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng vào hoạt động sản xuất của công ty. Tiêu biểu là sáng kiến chế tạo máy nhuộm móc cài áo ngực đã giúp năng suất tăng từ 500 lên 6.000 sản phẩm trong 30 phút, gấp 12 lần so với trước đây. Sáng kiến cải tiến bộ truyền dẫn động cấp thun giúp tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn lên 97 - 98%, tiết kiệm nguyên liệu từ 5 - 10%, tăng năng suất máy từ 10 - 15%. Bên cạnh đó, việc thay đổi bố trí máy dệt giúp giảm thời gian di chuyển kiểm hàng 4 giờ mỗi ngày, giảm tỷ lệ lỗi bẩn từ 2% xuống còn 0,5%, tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo anh Đoàn Minh Sang, công nhân dù ở vị trí công việc nào, dù làm việc trong nhà máy lớn hay doanh nghiệp nhỏ, đều có thể tạo ra những giá trị tích cực từ chính công việc của mình.

“Mỗi người công nhân đều có thể sáng tạo, mỗi vị trí làm việc đều có thể tạo ra sáng kiến. Đừng ngại khó, đừng xem nhẹ những ý tưởng nhỏ, bởi khi được áp dụng và nhân rộng, chúng sẽ tạo nên những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động”, anh Sang bày tỏ.

Để những ý tưởng ấy có cơ hội trở thành hiện thực, anh Đoàn Minh Sang mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục lắng nghe, tạo điều kiện và ghi nhận xứng đáng những đóng góp của công nhân; tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành, phát hiện, kết nối và nhân rộng những sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; lãnh đạo thành phố quan tâm hơn đến công tác đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng công nghệ, giúp công nhân tự tin thích ứng với yêu cầu sản xuất trong tình hình mới.

Năm 2026 là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức tôn vinh “Công nhân lao động tiêu biểu”. Chương trình nhằm ghi nhận những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Qua đó, tiếp tục động viên đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.