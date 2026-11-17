Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT thành phố nhân dịp 20-11. Ảnh: P.T

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 Nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT. Ảnh: P.T

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên ngành giáo dục Đà Nẵng vận hành trong không gian phát triển mới sau sáp nhập với nhiều thay đổi về quy mô, địa bàn và yêu cầu quản lý. Vượt qua những thách thức bước đầu, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định bộ máy, duy trì thông suốt hoạt động dạy và học, đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Trong đó, đáng chú ý, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,32%; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia gặt hái 146 giải (3 giải Nhất, 40 giải Nhì, 40 giải Ba, 63 giải Khuyến khích). Trên đấu trường quốc tế, học sinh thành phố tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh với 1 HCV Olympic Vật lý châu Âu, 1 HCV Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương, Cúp và HCV Giải Robotics Thế giới 2025, 1 HCĐ Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 cùng 1 HCĐ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới 2026...

Thừa ủy quyền, lãnh đạo thành phố trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: P.T

Những kết quả này đã khẳng định chất lượng, vị thế và uy tín của giáo dục Đà Nẵng; đồng thời cho thấy sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thành công đó cũng bắt nguồn từ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề và sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên toàn ngành.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: P.T

Ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên, nhất là các thầy cô đang bám trụ tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, Giám đốc Sở GD-ĐT chia sẻ: “Mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: P.T

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ nhà giáo nhân mùa Hiến chương 2026.

Các cá nhân xuất sắc được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen. Ảnh: P.T

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục tiếp tục bám sát các chủ trương của Trung ương và thành phố, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ngành cần tiếp tục đổi mới, nâng cao đồng đều chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn; chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đặc biệt quan tâm, ưu tiên hơn nữa giáo dục miền núi, vùng khó khăn.

Cùng với đó, rà soát toàn diện công tác quản lý, tổ chức bộ máy, chuyên môn và triển khai nhiệm vụ ở tất cả cấp học, bậc học; xây dựng những mô hình giáo dục phù hợp với điều kiện và không gian phát triển của thành phố sau sắp xếp; tiếp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đưa giáo dục Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao tặng thưởng của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các Nhà giáo đạt danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026". Ảnh: P.T

Dịp này, toàn ngành có 2 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc”; 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố cũng tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, Bằng khen cho 16 tập thể, công nhận 21 “Tập thể lao động xuất sắc” và 34 “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”. Đặc biệt, Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 đã được trao cho 88 thầy giáo, cô giáo có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng và nhiều đóng góp xuất sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT trao tặng Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: P.T