Đà Nẵng: Tôn vinh Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

Tôn vinh 15 doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 15 doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động” năm 2026.

Các doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: Bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động, thu nhập bình quân tăng 10,8%/năm; bố trí khu vực nghỉ trưa cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; thực hiện khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp định kỳ 100% người lao động; tổ chức bán hàng nhu yếu phẩm cho người lao động không lấy lời; cùng nhiều hoạt động khác như tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ xe đưa đón, tiền nhà, hỗ trợ người lao động khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo…

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tôn vinh khen thưởng 15 công nhân lao động tiêu biểu năm 2026.

Các doanh nghiệp đã có nhiều mô hình, hoạt động và đạt thành tích trong phong trào thi đua chăm lo tốt đời sống người lao động. (Ảnh: THANH TÂM)

Đây là những công nhân lao động đạt Đoàn viên Công đoàn xuất sắc 2 năm liên tiếp; có ít nhất 1 sáng kiến hoặc 1 giải pháp được chủ sử dụng lao động công nhận hoặc đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong 2 năm liền kề; tích cực tham gia trên 80% các hoạt động do công đoàn tổ chức; có đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Chương trình nhằm ghi nhận những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Qua đó tiếp tục động viên đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026 được phát động từ giữa tháng 3 năm 2026.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 145 tác phẩm của các tác giả thuộc khối chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định khen thưởng 22 tác giả/nhóm tác giả đã đoạt giải tại cuộc thi.