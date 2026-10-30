Đà Nẵng tôn vinh 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2026

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên trái) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân được trao thưởng các danh hiệu: Huân chương của Chủ tịch nước; Cờ và Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cờ và Bằng khen của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về chuyên đề, gồm: Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì về quá trình cống hiến, gồm: ông Lê Văn Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Đặng Thị Minh Nguyệt, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Phạm Ngọc Sinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về quá trình cống hiến, gồm: ông Nguyễn Đăng Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bà Phan Thị Á Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: NGỌC PHÚ

4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về công trạng, gồm: ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Nguyễn Hữu Đổng, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể, gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, nhân dân và cán bộ phường Ngũ Hành Sơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Sở Y tế), Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà (Sở Y tế), Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần, Công ty Cổ phần Bình Vinh II và Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 3, bên phải sang) trao Huân chương Lao động về thành tích công trạng cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thủ tướng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 1 hộ gia đình và 15 cá nhân. Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Hồng Quang Năm, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công trạng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên phải sang) trao Huân chương Lao động về quá trình cống hiến cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Cờ và Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 3, bên phải sang) trao Bằng khen về thành tích công trạng của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân không chỉ nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp thiết thực mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; khơi dậy ý chí cống hiến, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị.

Lãnh đạo thành phố khẳng định vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong khuyến khích các tập thể, cá nhân chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên trái sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh; mong muốn các điển hình tiếp tục phát huy thành tích đạt được, giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng nỗ lực, cống hiến, trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, bên phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, bên phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ 3, bên phải sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, bên phải sang) trao Cờ thi đua của UBND thành phố và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ