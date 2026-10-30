Đà Nẵng tôn vinh 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Chiều 30/10, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến năm 2026, nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân được trao thưởng các danh hiệu: Huân chương của Chủ tịch nước; Cờ và Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cờ và Bằng khen của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về chuyên đề, gồm: Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể.

Cụ thể, ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được trao Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, được trao Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh. (ảnh NP)

Khen thưởng quá trình cống hiến, Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho 3 cá nhân, gồm: ông Lê Văn Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Đặng Thị Minh Nguyệt, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Phạm Ngọc Sinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng. Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho ông Nguyễn Đăng Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bà Phan Thị Á Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thành ủy Đà nẵng Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên trái sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể.

4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về công trạng, gồm: ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; ông Nguyễn Hữu Đổng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể, gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, nhân dân và cán bộ phường Ngũ Hành Sơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Sở Y tế), Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà (Sở Y tế), Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần, Công ty Cổ phần Bình Vinh II và Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 3, bên phải sang) trao Huân chương Lao động về thành tích công trạng tặng các cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 3, bên phải sang) trao Bằng khen về thành tích công trạng của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 1 hộ gia đình và 15 cá nhân. Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; ông Hồng Quang Năm, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công trạng.

UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Cờ và Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân không chỉ nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp thiết thực mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; khơi dậy ý chí cống hiến, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, lãnh đạo UBND thành phố mong muốn các điển hình tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng nỗ lực, cống hiến, trở thành những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần nhân rộng những cách làm hay, việc làm thiết thực, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.