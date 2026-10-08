Đà Nẵng tôn vinh 50 gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: VINH ANH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương ôn lại truyền thống 96 năm thành lập và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ phụ nữ Việt Nam không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, nhân ái, kiên cường, đảm đang; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phụ nữ Đà Nẵng tự hào là một bộ phận quan trọng trong dòng chảy ấy; không ngừng nỗ lực trong lao động, sản xuất, công tác, xây dựng gia đình, tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, từ trái qua) và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương (thứ 2, từ phải qua) trao biểu trưng và hoa tôn vinh gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Ảnh: VINH ANH

Thời gian qua, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Nhiều chị em xây dựng cơ sở kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh, nhiều phụ nữ mạnh dạn ứng dụng công nghệ, phát triển thương mại điện tử, xây dựng mô hình kinh doanh xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2026 cho các cá nhân. Ảnh: VINH ANH

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tôn vinh 50 gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, đại diện cho hàng ngàn phụ nữ đang nỗ lực lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả chị em đạt được, mà còn là sự trân trọng đối với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và tinh thần dám tạo ra giá trị của phụ nữ Đà Nẵng.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng 50 gương phụ nữ phụ nữ làm kinh tế giỏi được tôn vinh. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027, với thông điệp “Chuyển đổi kép - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”; đồng thời tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.