Đà Nẵng: Tọa đàm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Phạm Trường Sơn đồng chủ trì tọa đàm. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nền tảng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thực hiện dân chủ đòi hỏi việc tạo điều kiện để người dân tham gia thực chất vào các công việc liên quan đến quyền, lợi ích của mình; ý kiến được lắng nghe, xem xét và giải quyết bằng kết quả cụ thể.

Quang cảnh tọa đàm "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn thành phố". Ảnh: QUỐC TUẤN

Đặc biệt, đối với Đà Nẵng, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính. Địa bàn rộng, điều kiện đa dạng đòi hỏi việc thực hiện dân chủ phải linh hoạt, sát thực tiễn, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm nhằm chia sẻ cách làm hay, mô hình, sáng kiến thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng phát biểu ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trọng tâm là giải pháp để nhân dân tiếp cận thông tin, góp ý, giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như quy hoạch, đất đai, đầu tư công, an sinh xã hội.

Đồng thời, các đại biểu bàn thảo giải pháp nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng, đổi mới việc tập hợp ý kiến nhân dân và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Việc ứng dụng công nghệ số cần đi đôi với các hình thức trực tiếp để bảo đảm quyền lợi cho người ở vùng khó khăn, người cao tuổi.

Người dân xã Chiên Đàn đồng thuận hiến đất mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên thôn, từng bước hình thành diện mạo đô thị mới. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Từ kết quả tọa đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện; các địa phương quan tâm nhân rộng cách làm hiệu quả.