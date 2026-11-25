Đại diện Regal Group và tổng thầu Victory Cons thực hiện nghi thức đóng nắp hầm dự án Regal Complex ngày 24.11

Nguồn cung khu Nam sàng lọc từ năng lực thi công thực tế

Theo Tầm nhìn Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, không gian đô thị đang dịch chuyển theo cấu trúc "đa cực" về phía Nam, trong đó Ngũ Hành Sơn được định vị là trọng điểm kinh tế, du lịch và đô thị sáng tạo mới nhờ mạng lưới giao thông huyết mạch cùng tiến trình khơi thông sông Cổ Cò.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thị trường bất động sản biến động mạnh, tâm lý người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đã chuyển từ kỳ vọng trên giấy sang quan sát năng lực triển khai và tiềm lực tài chính thực tế tại công trường.

Trong xây dựng cao tầng, phần ngầm là hạng mục phức tạp nhất nhưng toàn bộ khối lượng thi công lại nằm khuất dưới mặt đất, khiến khách hàng khó theo dõi tiến triển hằng ngày.

Tại Regal Complex, bài toán kỹ thuật phần ngầm đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn thông lệ khi hệ tầng hầm được thiết kế với chiều cao thông thủy 3,3m ở hầm B2 và 3,9m ở hầm B1, giúp xóa bỏ cảm giác bí bách thường thấy ở các bãi đỗ xe ngầm và tối ưu lưu thông ngay từ điểm tiếp cận đầu tiên.

Việc Regal Group, tổng thầu Victory Cons cùng đơn vị giám sát và ban quản lý dự án hoàn thành đóng nắp hầm đúng kế hoạch đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa công trình vươn lên khỏi mặt đất – giai đoạn tiến độ được kiểm chứng trực tiếp bằng mắt thường.

Toàn cảnh công trường Regal Complex sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công phần thân

Giải bài toán tiến độ trên hệ kết cấu vượt chuẩn chiều cao

Điểm đáng chú ý khi bước sang giai đoạn phần thân là dự án lựa chọn tỷ lệ không gian và chiều cao tầng làm thước đo kiến trúc nhằm giải phóng tầm nhìn, tối ưu đối lưu không khí và định hình diện mạo bề thế cho toàn khối công trình.

Cụ thể, tầng 1 (trệt) đạt chiều cao thông thủy lên tới 6,9m cho không gian đón tiếp và mua sắm; các tầng căn hộ tiêu chuẩn đạt độ cao 3,6m, riêng các tầng đặc biệt gồm tầng 2, 3 và 20 sở hữu chiều cao từ 4,5m đến 5,0m.

Do đặc thù khẩu độ trần lớn kết hợp diện tích sàn rộng ở phần khối đế, chủ đầu tư và nhà thầu công bố lộ trình thi công tỉ mỉ với định mức từ 7 đến 10 ngày cho mỗi sàn.

Bước sang khối tầng điển hình từ tầng thứ 4 trở đi, công trường áp dụng công nghệ cốp pha nhôm định hình tiên tiến giúp chuẩn hóa độ chính xác kết cấu, đưa tốc độ lên tầng đạt 7 ngày/sàn và dự kiến rút ngắn còn 5–6 ngày/sàn khi chu kỳ vận hành đạt độ nhuần nhuyễn.

Việc công khai định mức thời gian tính theo tuần ngay trên một hệ kết cấu có cao độ vượt chuẩn thông thường cho phép người mua đối chiếu trực tiếp cam kết của chủ đầu tư với nhịp độ thay đổi thực tế tại dự án.

Ông Trần Ngọc Thái - Phó Tổng Giám đốc khối Đầu tư Regal Group chia sẻ tại buổi lễ đóng nắp hầm

Định hình chuẩn sống wellness luxury

Bên cạnh tiến độ hiện hữu trên công trường, triển vọng hấp thụ của phân khúc căn hộ khu Nam Đà Nẵng còn nhận lực đẩy từ hành lang pháp lý mới khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thái - Phó Tổng Giám đốc khối Đầu tư Regal Group nhận định khung pháp lý mới không chỉ tháo gỡ nhiều nút thắt cho thị trường, mà quy định cho phép khai thác lưu trú ngắn ngày đối với căn hộ chung cư còn mở ra biên độ sinh lời thực tế cho các dự án cao cấp.

Đón đầu nhu cầu an cư và lưu trú chất lượng cao dịch chuyển về phía Nam thành phố, Regal Complex được định vị là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ hạng sang thế hệ mới theo chuẩn sống wellness luxury - nơi cao độ trần khoáng đạt từ tầng hầm, sảnh thương mại đến từng căn hộ đóng vai trò nền tảng tạo độ thoáng sáng tự nhiên và chăm sóc sức khỏe bền vững cho cư dân.

Trên nền móng vừa hoàn thiện, dự án đang từng bước hiện thực hóa quy mô 683 căn hộ sở hữu lâu dài tích hợp khối đế thương mại Regal Mall rộng 8.000m², bổ sung nguồn cung thực tế và góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Nam Đà Nẵng.