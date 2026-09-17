Đà Nẵng tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tập thể

Các hài cốt được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Dự buổi lễ truy điệu có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5; đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng; đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Về phía Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên, thanh niên và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trước đó, ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình để tổ chức truy điệu, an táng.

Các đại biểu thắp hương tại lễ truy điệu sáng 16/9. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đây là ngôi mộ được ông Võ Đình Thế cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay, cùng nhiều di vật quân sự trùng khớp với thông tin xác minh, đối chiếu từ nhân chứng và tư liệu lịch sử. Bước đầu nhận định các hài cốt có nhiều khả năng là bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Đồi Thị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Các hài cốt được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.