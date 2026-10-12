Đà Nẵng tổ chức truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Duy Xuyên

Xã Duy Xuyên tổ chức Lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ Duy Sơn (xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tổ chức Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên.

Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đại diện Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thành kính tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ Duy Sơn.

Việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sỹ không chỉ thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành đối với người có công với cách mạng, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Quá trình này có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, cán bộ, chiến sỹ, chính quyền, nhân dân địa phương và thân nhân liệt sỹ, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Thông qua hoạt động tri ân, xã Duy Xuyên tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh; đồng thời phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ theo quy định.

Công tác chăm sóc nghĩa trang và gìn giữ các di tích lịch sử cách mạng cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những hy sinh của cha anh.

Lễ truy điệu và an táng là dịp để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được ghi nhớ.

Năm hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập ở núi Hòn Tàu nằm trong kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm."

Khu vực núi Hòn Tàu, hang Đá Mái, Mặt Rạng và Bệnh viện 78, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên là những địa điểm gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Từ những thông tin và dấu tích còn lại của chiến tranh, các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương./.