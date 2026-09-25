Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2026

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập ngày 24/9.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong chuỗi 6 lớp được Thanh tra thành phố triển khai trong năm 2026 tại các xã Avương, Hùng Sơn, Tây Giang nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới của Đảng và Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời cập nhật các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, báo cáo viên của Thanh tra thành phố hướng dẫn chi tiết quy trình kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cũng như trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, góp phần thực hiện đúng quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập.