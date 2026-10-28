Đà Nẵng: Tổ chức phân luồng thi công dự án nút giao thông cầu Hòa Xuân

Tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Hòa Xuân thường xuyên diễn ra thời gian qua. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, từ 9 giờ ngày 31/10, Ban quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công Dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Theo đó, sẽ tiến hành điều tiết từ xa, hệ thống biển báo được lắp đặt tại các nút giao Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Trường Chinh, Lê Đại Hành, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và ĐT.605 nhằm dẫn hướng các loại xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi Cảng Tiên Sa không đi vào khu vực công trình. Các loại xe kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ Chợ Đầu mối bị cấm lưu thông từ 4 giờ đến 23 giờ trên trục Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.

Phương án tổ chức phân luồng giao thông sẽ tiến hành cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh), đường Trần Đăng Ninh, đường Lê Thanh Nghị (đoạn Đoàn Quý Phi - Hồ Nguyên Trừng); riêng tuyến đường Trần Huấn cấm dừng đỗ vào các khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Đối với khu vực thi công tại các đường Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan và Thăng Long, tiến hành cấm phương tiện ô tô khách từ 16 chỗ trở lên và xe tải trên 2,5 tấn lưu thông 24/24 giờ; xe tải dưới 2,5 tấn bị cấm trong các khung giờ cao điểm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (người đứng giữa) phát lệnh khởi công dự án vào ngày 25/8/2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân thuộc công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, tiến độ thi công dự kiến 730 ngày.

Quy mô công trình gồm xây dựng một liên cầu mới phía hạ lưu cầu Hòa Xuân hiện trạng, hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hầm chui trên đường Thăng Long, mở rộng đường Lê Thanh Nghị, cầu Đò Xu và xây dựng tuyến đường ven sông dưới cầu Hòa Xuân.

Công trình nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm tại khu vực, nâng cao năng lực và mức độ an toàn giao thông qua hai phường Hòa Cường và Hòa Xuân./.