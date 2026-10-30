Đà Nẵng tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện đặc sắc dịp cuối năm 2026

Lồng đèn Hội An. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Bên cạnh chương trình Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm; từ ngày 18 đến 24/11 sẽ diễn ra Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” được tổ chức định kỳ vào ngày 15/11 và 15/12, góp phần quảng bá văn hóa Chăm đến du khách.

Cùng với đó, Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An - Sắc màu di sản” diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại khu vực sông Hoài và phố cổ Hội An. Lễ hội có các hoạt động trưng bày, sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, trải nghiệm chế tác thủ công và biểu diễn nghệ thuật. Cùng thời gian, phiên chợ Giáng sinh tại Ariyana Đà Nẵng dự kiến quy tụ hơn 80 gian hàng.

Điểm nhấn khép lại năm 2026 là Lễ hội chào năm mới, diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027 tại khu vực sông Hàn và nhiều địa phương. Chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến tổ chức ngày 31/12 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng trong mùa thấp điểm, đồng thời tăng cơ hội kết nối các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.