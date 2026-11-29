Thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, thành phố tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác dân số; vận động duy trì mức sinh thay thế, sinh đủ hai con trước 35 tuổi; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; chủ động thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng và phân bố dân số hợp lý.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tăng cường phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cùng tình trạng mang thai và sinh con ở tuổi chưa thành niên.

Công tác truyền thông được triển khai đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đồng thời lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa và hoạt động tại thôn, bản, tổ dân phố.

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các địa phương chủ động tổ chức mít tinh, hội thi, nói chuyện chuyên đề, phát thanh, chiến dịch truyền thông; kết hợp treo băng rôn tại các cơ quan, cơ sở y tế, trường học và khu dân cư.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó chú trọng người chưa thành niên, thanh niên, người trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động tại các khu công nghiệp.

Song song đó, hoạt động truyền thông số được đẩy mạnh, đi kèm công tác tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số, tuyên truyền viên và cộng tác viên.

Trong tháng 12/2026, thành phố sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2026.

Dịp này, thành phố kết hợp tổng kết công tác dân số - phát triển năm 2026 và phát động Chiến dịch truyền thông bảo đảm mức sinh thay thế đợt 1 năm 2027.