Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng năm 2026

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày hội Vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng năm 2026", nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần và tạo sân chơi giao lưu cho các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 25.10 đến 27.12.2026, với các nội dung chính như tập huấn chuyên môn, tọa đàm, thi đấu dân vũ giữa các cụm, Giải Vũ đạo thể thao giải trí TP. Đà Nẵng mở rộng năm 2026 và chương trình đồng diễn Step Dance hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam.

Trong đó, lớp tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện môn Vũ đạo thể thao giải trí khóa K02/2026 diễn ra từ ngày 10-14.11.

Tọa đàm chuyên đề được tổ chức ngày 15.11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, tập trung trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý và phát triển các câu lạc bộ dân vũ, dance fitness, zumba, aerobic cùng những loại hình thể thao giải trí cộng đồng khác.

Ngày hội Vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng TP. Đà Nẵng năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong ảnh là VĐV tham gia Giải khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng năm 2026

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động thi đấu dân vũ được tổ chức theo 5 cụm, gồm khối xã, phường; công nhân, viên chức, người lao động; phụ nữ; lực lượng vũ trang và sinh viên.

Vòng loại diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 10-15.12; vòng chung kết dự kiến tổ chức trong hai ngày 26 và 27.12. Mỗi đội tham gia gồm từ 10-20 thành viên, biểu diễn một bài dân vũ có thời lượng từ 4 phút đến 4 phút 30 giây.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Giải Vũ đạo thể thao giải trí TP. Đà Nẵng mở rộng năm 2026 cũng được tổ chức với nhiều nội dung như Aero Dance, Dance Kids, Dance Fitness, Hip Hop và các loại hình phù hợp khác. Đây là dịp để các câu lạc bộ, nhóm tập luyện giao lưu, thể hiện kỹ năng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các bộ môn vũ đạo thể thao giải trí trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, chương trình đồng diễn Step Dance dự kiến thu hút từ 1.000-1.500 người, đến từ 50-100 câu lạc bộ thể dục thể thao tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Hoạt động hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 26.12 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Một nội dung khác của Ngày hội là chương trình xây dựng bài tập Vũ đạo thể thao giải trí toàn dân TP. Đà Nẵng năm 2027, được triển khai từ ngày 25.10 đến 27.12.2026.

Theo lộ trình, thành phố sẽ tổ chức tuyển chọn, xây dựng và lấy ý kiến bình chọn để công bố 3 bài tập tiêu biểu, phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao cộng đồng.

Việc xây dựng các bài tập dùng chung được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân ở nhiều độ tuổi, nhóm đối tượng có thể tham gia tập luyện, góp phần đưa hoạt động thể dục thể thao đến gần hơn với đời sống hằng ngày.

Thông qua Ngày hội, Đà Nẵng hướng đến xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển mạng lưới câu lạc bộ dân vũ và các loại hình thể thao giải trí cộng đồng tại cơ sở.

Qua đó, từng bước hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.