Đà Nẵng tổ chức ngày hội vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng

Ngày hội vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026 hứa hẹn mang đến không khí sôi động. TRONG ẢNH: Vận động viên tham gia Giải khiêu vũ thể thao Đà Nẵng mở rộng năm 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Các hoạt động của ngày hội diễn ra từ ngày 25/10 - 27/12, bao gồm: tọa đàm, tập huấn chuyên môn, xây dựng bài tập vũ đạo thể thao giải trí toàn dân thành phố Đà Nẵng, thi đấu dân vũ và chương trình đồng diễn step dance xác lập kỷ lục Việt Nam.

Cụ thể, lớp tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện môn vũ đạo thể thao giải trí khóa K02/2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11; tọa đàm chuyên đề diễn ra ngày 15/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường). Nội dung tập trung trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý và phát triển các câu lạc bộ dân vũ, Dance Fitness, Zumba, Aerobic cùng các loại hình thể thao giải trí cộng đồng.

Nội dung thi đấu vũ đạo thể thao giải trí thành phố Đà Nẵng mở rộng diễn ra từ ngày 10 - 27/12, chia theo từng cụm thi đấu vòng loại online, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện huy động đông đảo lực lượng tham gia và nâng cao hiệu quả tổ chức vòng loại.

Giải có 5 cụm thi đấu gồm: các xã, phường; công nhân, viên chức, người lao động; hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các câu lạc bộ phụ nữ, các mô hình dân vũ, thể thao giải trí do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quản lý hoặc giới thiệu; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị trực thuộc; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Mỗi đội tham gia từ 10 - 20 thành viên, biểu diễn một bài dân vũ dài từ 4 - 4 phút 30 giây, chủ đề tình yêu quê hương đất nước, đổi mới sáng tạo, phát triển tương lai, thể thao và sức khỏe.

Ngoài các cụm thi đấu trên địa bàn, ban tổ chức mở rộng quy mô giải đấu cho các câu lạc bộ phong trào trong và ngoài thành phố tham dự. Nội dung thi đấu bao gồm: Aero Dance, Dance Kids, Dance Fitness, Hip Hop…

Trong khuôn khổ vòng chung kết giải diễn ra ngày 26 và 27/12, thành phố tổ chức chương trình đồng diễn Step Dance, dự kiến huy động từ 1.000 đến 1.500 người thuộc 50 - 100 câu lạc bộ thể dục - thể thao tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận tham gia. Hoạt động hướng tới mục tiêu xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng bài tập vũ đạo thể thao giải trí toàn dân thành phố Đà Nẵng được triển khai từ ngày 25/10 - 27/12. Theo lộ trình, thành phố tuyển chọn, xây dựng và lấy ý kiến bình chọn để công bố 3 bài tập tiêu biểu, phục vụ hoạt động tập luyện thể thao cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, thành phố đang nỗ lực phát triển phong trào thể dục - thể thao trong toàn dân thông qua việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực. Ngày hội vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026 hứa hẹn mang đến không khí sôi động trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm phổ biến các loại hình thể thao giải trí hiện đại phù hợp với nhiều nhóm đối tượng; tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các câu lạc bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao quần chúng.

Thành phố cũng hướng đến phát triển mạng lưới dân vũ và các loại hình thể thao giải trí cộng đồng tại cơ sở, từng bước hình thành thói quen tập luyện thể - dục thể thao thường xuyên trong người dân.