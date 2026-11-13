Đà Nẵng tổ chức ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Ngày hội có quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của thành phố cùng các khu trải nghiệm công nghệ và thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử và khu livestream bán hàng và sự tham gia của một số xã, phường thuộc Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử" mang đến những mô hình, sản phẩm và câu chuyện chuyển đổi số của địa phương.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm, ngày hội còn tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm địa phương; các hoạt động tư vấn xây dựng gian hàng số, mã QR, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; và các buổi đào tạo, tập huấn về quản lý nhà nước về thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, nội dung số và gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Tại ngày hội cũng có chương trình văn nghệ, giao lưu, ẩm thực "Hương vị Bàn Thạch" trong khuôn khổ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hoá Việt Nam, góp phần tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm vui tươi, đậm bản sắc cho người dân và du khách.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử và các công cụ số trong sản xuất, kinh doanh.

Trưng bầy giới thiệu các sản phâm OCOP địa phương tại Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Đặc biệt, trong năm 2026, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động về thương mại điện tử, từ phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền đến các lớp đào tạo năng cao năng lực về thương mại điện tử cho xã, phường; tập huấn kỹ năng livestream, nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu và triển khai thí điêm Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử".

Thông qua ngày hội, ngành công thương thành phố kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các cơ sở sản xuất địa phương khai thác hiệu quả các kênh phân phối trực tuyến, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics. Khi đưa sản phẩm lên môi trường số, mỗi đơn vị cần chú trọng chất lượng, công khai nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Qua đó góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số, quảng bá sản phẩm đặc trưng của thành phố, mở rộng thị trường tiêu thụ và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của Đà Nẵng trong những tháng cuối năm.