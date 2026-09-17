Đà Nẵng: Tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 17 liệt sĩ

Tại lễ truy điệu, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5, TP Đà Nẵng, cựu chiến binh Sư đoàn 2 (Quân khu 5), các nhân chứng lịch sử cùng hàng trăm người dân địa phương dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đọc điếu văn truy điệu, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết 17 hài cốt liệt sĩ được ông Võ Đình Thế (hiện trú tại TPHCM, quê xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) phát hiện, cất bốc năm 1988 tại thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Sau khi cất bốc, 17 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại xã Thu Bồn. Từ đó, ông Thế âm thầm chăm sóc, hương khói cho các liệt sĩ với sự trân trọng, nghĩa tình và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Ông Võ Đình Thế dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại lễ truy điệu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng kết luận đây là mộ liệt sĩ tập thể, gồm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5. Các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến tại khu vực Đồi Thị, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26-4-1970 đến ngày 30-4-1970.

“Sau 56 năm kể từ ngày các anh ngã xuống, hôm nay, sau bao năm xa cách, các anh đã trở về với mảnh đất Hiệp Đức - nơi các anh từng chiến đấu và hy sinh, trở về với đồng đội - những người đã nằm lại trên mảnh đất này. Từ hôm nay, Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức sẽ là nơi các anh an nghỉ”, ông Lưu Hoàng Ân xúc động trình bày điếu văn.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.