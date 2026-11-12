Đà Nẵng tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Quế An

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Quế An an táng.

Ngày 12/11, chính quyền xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An. Đây là những hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, từ nguồn tin do Nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Lễ viếng, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ mai sau với sự hy sinh vì Tổ quốc của các Anh hùng liệt sĩ.

Từ 26/10 đến 4/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. 3 hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT”. Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sĩ và sớm báo tin cho thân nhân.